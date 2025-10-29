Пример того, как дешевые БПЛА над Польшей сбивали дорогими ракетами, показал, что у НАТО нет экономически эффективных мер противодействия. Балтийские стартапы пытаются восполнить пробел, используя опыт Украины.

Что произойдет, если Россия одновременно запустит сотни беспилотников в воздушное пространство НАТО? Это ежедневно происходит в Украине с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Евросоюз и НАТО начали спешно готовиться к этому сценарию после того, как в сентябре российские БПЛА неоднократно вторгались в воздушное пространство стран альянса, а также после многочисленных случаев появления предполагаемых российских дронов у аэропортов по всей Европе.

Радары в Эстонии, являющейся членом НАТО, не обнаруживают приближающиеся беспилотники, потому что "они летают слишком низко", говорит исследователь Международного центра обороны и безопасности в Таллине Томас Ермалавичюс. "У нас также остро не хватает средств для того, чтобы их сбивать. Средств, которые имели бы приемлемое соотношение затрат и конечного результата", - сказал он DW. По словам Ермалавичюса, уничтожение российских беспилотников над воздушным пространством Польши 9 сентября - яркий тому пример, поскольку ракеты стоимостью в полмиллиона долларов были использованы против беспилотников стоимостью не более 50 тысяч долларов (42 930 евро).

Военные эксперты обеспокоены тем, что такое несоответствие стоимости дорогостоящих перехватчиков и дешевых беспилотников может негативно сказаться на противовоздушной обороне НАТО в полномасштабной войне.

По мнению Ермалавичюса, чтобы решить эту проблему, стартапы должны занять центральное место в стратегиях защиты от беспилотников, особенно учитывая, что атаки дронов являются причиной до 80% потерь в современных боевых действиях. "Стартапы разрушают шаблоны, согласно которым наши системы закупок и наши оборонные предприятия действуют десятилетиями", - говорит он, добавляя, что они необходимы для ускорения разработок.

Frankenburg поможет решить проблему?

Один из стартапов, обещающих доступную и массовую систему борьбы с беспилотниками, - эстонская компания Frankenburg Technologies, базирующаяся в Таллинне и имеющая офисы в Великобритании, Украине, Латвии и Литве.

Менее чем за год компания Frankenburg разработала прототип платформы ПВО, которую генеральный директор компании Красти Сальм позиционирует как решение, которое поможет преодолеть "самую большую уязвимость" НАТО. "Все, что Россия запускает по Украине и потенциально может запустить по целям в Европе, на порядок дешевле всего, чем мы их можем сбивать", - заявил он DW. По словам Сальма, цель проекта - сделать систему Frankenburg в десять раз дешевле существующих систем ПВО малой дальности, таких как американские управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder.

В настоящее время Frankenburg получила заказ от одной страны НАТО и надеется вскоре начать производство сотен ракет-перехватчиков в неделю благодаря полученным в марте инвестициям в размере 4 миллионов евро.

По данным британской газеты Financial Times, с прошлого года стартапы, специализирующиеся на беспилотниках и робототехнике, привлекают более половины всего венчурного капитала в европейский оборонный сектор. Поэтому неудивительно, что три из четырех европейских оборонных стартапов с рыночной капитализацией более 1 миллиарда евро являются производителями беспилотников, среди которых немецкие Helsing и Quantum Systems, а также португальская Tekever.

В чем уязвимость стартапов

Западные военные с одной стороны явно заинтересованы в недорогих и эффективных решениях, с другой - проявляют определенную осторожность в отношении инвестиций в преимущественно непроверенные технологии, поскольку традиционно не склонны к риску. "(Инвесторы и министерства обороны. - Ред.) хотят покупать готовый продукт с проверенной долгосрочной поддержкой", - говорит глава стартапа Harlequin Defense литовец Ритис Микалаускас.

Ермалавичюс считает, что осторожность также связана с неопределенностью относительно устойчивости и долговременного существования стартапов. "Если я куплю у стартапа много всего, а он обанкротится через два года, кто будет поддерживать его производственные мощности, обслуживать, поставлять запчасти и модернизировать?", - спрашивает он.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются стартапы - растущая конкуренция, говорит Микалаускас. "Уже больше года на конференциях по оборонной тематике ходит такая шутка: "У всех и каждого есть стартап, занимающийся разработкой дронов", - рассказал он DW.

Похоже, что еженедельное появление новых компаний, занимающихся разработкой беспилотников, также поднимает вопрос: достаточно ли спроса на БПЛА в Европе, чтобы удовлетворить потребность в их поставках? Например, немецкие военные планируют закупить к концу десятилетия всего 8300 беспилотных систем - гораздо меньше, чем в других странах НАТО.

Однако соучредитель фонда военно-технологического венчурного капитала DarkStar Каспар Геринг (Kaspar Gering) считает эти опасения беспочвенными. Этот фонд стремится объединить опыт основателей успешных стартапов, военных экспертов, инвесторов и технических руководителей. "Эстония проводит многолетний тендер на сумму 400 миллионов евро на разработку барражирующих боеприпасов, включающих в себя определенные типы беспилотников, - рассказал Геринг DW. - И число тендеров, связанных с беспилотниками, растет по всему ЕС".

Страны на восточном фланге НАТО, включая Эстонию, начали привлекать стартапы для создания так называемой "стены беспилотников". Ожидается, что инициатива Евросоюза будет включать радары, акустические датчики, мобильные камеры, глушители и перехватчики беспилотников.

Стартапы должны быть проверены в боях в Украине

Frankenburg и другие западные стартапы также имеют налаженные связи с украинскими военными, что позволяет им быстрее и точнее реагировать на постоянно меняющуюся боевую обстановку, чем давно существующие оборонные компании и стартапы без таких связей. По словам Сальма, ракеты-перехватчики Frankenburg "не имеют ни одного аспекта, на который не повлияла бы информация с поля боя, полученная в Украине".

Такой беспрепятственный доступ - то, что отделяет зерна от плевел, считает Ермалавичюс из Международного центра обороны и безопасности."Украинцы располагают горой данных, собранных в ходе операций с использованием беспилотников, но обычно не делятся ими с иностранными оборонными компаниями из-за ограничений, связанных с военным положением, - сказал он. - Поэтому без тесных связей с боевыми подразделениями - вопрос в том, насколько иностранная продукция может соответствовать реалиям на поле боя".

Будет ли у европейских стартапов решающее преимущество?

Способность европейских стартапов сыграть решающую роль в отражении потенциальных атак российских беспилотников также зависит от того, насколько правительства стран ЕС сократят бюрократию и уже в мирное время создадут правовую базу для работы компаний во время войны, считает Михаил Рудоминский, который в 2022 году стал соучредителем компании Himera - украинского стартапа, производящего защищенные тактические системы связи, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы.

"В начале полномасштабного российского вторжения нам пришлось проигнорировать несколько ограничительных законов, сдерживавших разработку инновационных оборонных решений", - говорит 25-летний специалист, призывая страны НАТО "иметь наготове набор законов на случай начала боевых действий, чтобы избежать ограничения функциональности своего оружия".