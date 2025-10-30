Французские СМИ высмеивают Бельгию за покупку истребителей, которые она не сможет использовать для учений из-за своего слишком маленького воздушного пространства. Однако, по словам бельгийских властей, это всегда принималось во внимание.

Бельгия стала объектом шуток в интернете после того, как ряд французских СМИ сообщили, что страна приобрела парк истребителей F-35, которые она не сможет использовать из-за слишком маленького воздушного пространства.

Практически все статьи в одном ключе. СМИ обыгрывают дружеские франко-бельгийские отношения и подтрунивают на Бельгией, чье правительство выделило сумму в 5,6 миллиарда евро на покупку 34 истребителей американского производства в 2018 году.

Однако, согласно французским статьям, есть одна проблема: будучи маленькой страной, Бельгия не сможет проводить с этими истребителями учения, поскольку это повлияет на гражданскую авиацию.

По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, эти шутки раздувают проблему из ничего.

В публикации на платформе X, он объяснил, что небольшой размер воздушного пространства Бельгии не является новостью и, чтобы компенсировать это, страна уже много лет проводит воздушные учения как у себя дома, так и за рубежом с другими самолетами.

В дополнение к запланированным учениям в Бельгии, как сообщил министр, ведутся переговоры с Нидерландами, Норвегией, Италией и другими странами, чтобы те позволили бельгийским пилотам тренироваться в их воздушном пространстве, и что, в конечном счете, именно для этого и существует НАТО.

Он также заверил, что военные учения не повлияют на коммерческие полеты и, что в небе Бельгии хватит места и для тех, и для других, несмотря на 700%-ное увеличение гражданского воздушного трафика с 1980 года.

По данным международной авиационной организации Eurocontrol, среднее общее количество полетов в Бельгии и Люксембурге в 2025 году составляет около 3 300 рейсов в день, причем около 70 % трафика приходится на транзитные рейсы. Число рейсов колеблется в зависимости от сезона.

The Cube, группа проверки фактов Euronews, также связалась со старшим капитаном бельгийских ВВС Виржини Флавинн, которая подтвердила многое из того, что сказал Франкен.

"Часть учений по-прежнему можно проводить в Бельгии", — написала Флавинн в электронном письме. "Однако для реалистичной и эффективной подготовки к противодействию самым современным угрозам необходим доступ к более обширному воздушному пространству для учений как в Бельгии, так и за рубежом".

Флавинн отметила, что необходимость проведения тренировок за пределами страны не является новым требованием, но оно становится все более актуальным по мере развития миссий и возможностей противников Бельгии.

"Нынешние зоны уже слишком малы для некоторых типов миссий, выполняемых самолетами F-16", — сказала Флавинн. "В результате сложные учения, наряду с использованием авиационных тренажеров, необходимо будет продолжать проводить за границей".

"Предлагаемое решение — это, как никогда ранее, международное сотрудничество", — добавила она.

Генеральный директорат по воздушному транспорту Бельгии не ответил на наш запрос о комментарии к моменту публикации.

Размеры Бельгии и её воздушного пространства — не единственное, над чем насмехаются французские СМИ, говоря об истребителях.

Некоторые издания сообщали, что 13 октября в Бельгию должны были быть доставлены четыре истребителя F-35, но прибыло только три. Четвёртый самолёт застрял на португальском острове Терсейра из-за технической неисправности. Для его ремонта была направлена ​​группа специалистов от компании-производителя Lockheed Martin.

В некоторых французских статьях также сообщалось о предполагаемом превосходстве французских истребителей Dassault Rafale над F-35, основываясь на сообщениях о том, что два самолёта участвовали в имитации воздушного боя в рамках учений НАТО в Финляндии в прошлом году, где Rafale одержал победу.

Французские сторонники Rafale утверждают, что он более гибкий и надёжный, а также имеет более низкие эксплуатационные расходы в час. Они также говорят, что Rafale обеспечивает Франции большую стратегическую автономию, поскольку страна полагается на отечественного производителя, а не на иностранных (особенно американских) поставщиков.

Однако Франкен, член консервативной фламандской националистической партии N-VA, также отверг эти утверждения, заявив в интервью фламандскому новостному изданию De Morgen, что F-35 — это "просто лучший истребитель".

Аналогично, Йорен Вермеерш, советник N-VA, недавно заявил в своей статье, что F-35 превосходит все остальные самолёты.

"На одном заводе Lockheed Martin производит 15 F-35 в месяц. Это эквивалентно всему годовому производству французских Rafale", — сказал он. "Более того, с технологической точки зрения F-35 не имеет себе равных".