Второй нефтетанкер из РФ не дошел до Индии. А сколько дошло? 0 797

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Второй нефтетанкер из РФ не дошел до Индии. А сколько дошло?
ФОТО: dreamstime

Направлявшийся в Индию нефтяной танкер с российским сырьем не дошел до порта назначения и уже несколько дней стоит в море. По данным Reuters, судно погрузило в Усть-Луге на Балтике около 40 тысяч тонн нафты.

После того как накануне стало известно, что следовавший в Индию нефтетанкер из РФ после введения новых санкций США развернулся на Балтике и не дошел до порта назначения, Reuters пишет в четверг, 30 октября, о втором подобном случае. Как сообщили трейдеры и показывают данные LSEG, судно с российской нафтой, направлявшееся в Индию, уже несколько дней дрейфует у западного побережья этой страны, передает агентство.

Из данных сервисов отслеживания судов Vesselfinder и Shipnext следует, что танкер Prometei с 26 октября стоит у берегов Индии возле порта Мундра. Reuters уточняет, что в балтийском порту Усть-Луга на его борт было загружено около 40 000 тонн нафты.

Источник в компании HPCL-Mittal Energy, которая управляет НПЗ мощностью 226 тысяч баррелей в сутки в индийском городе Батинда, заявил Reuters, что она не намерена торговать с подсанкционными фирмами: "Мы не будем покупать сырье у компаний, находящихся под санкциями".

29 октября информагентство Bloomberg сообщило, что направлявшийся в Индию танкер Furia с российской нефтью резко изменил курс во время следования через Балтийское море и стоит на холостом ходу. Это произошло спустя неделю после объявления США о новых санкциях против российского нефтяного сектора.

#нефть #санкции против россии
