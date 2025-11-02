В ответ на то, что Литва закрыла свою границу, Беларусь ввела запрет на перемещение по своей территории грузовых авто из ЕС, включая Латвию. Такжезапрещены прицепы (полуприцепы) из Польши и Литвы. Вступили в силу и другие ограничения против грузоперевозок из стран ЕС.

Как сообщают белорусские СМИ, согласно запрету, который уже вступил в силу, теперь по территории Беларуси не может перемещаться следующий транспорт:

грузовые автомобили и тягачи, зарегистрированные в государствах — членах Европейского союза; прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше и Литве; легковые автомобили, зарегистрированные в Польше и осуществляющие международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными «CMR».

Все транспортные средства, которые попадают под запрет и сейчас находятся на территории Беларуси, должны переехать в специально установленные места, перечисленные в постановлении.

При этом запрет не применяется, если транспортное средство перевозит некоторые категории товаров, среди которых почтовые отправления, гуманитарные грузы, живые животные, медицинские изделия, сырье для производства ветеринарных лекарственных средств, кровь, органы и ткани человека и другое.

Также под запрет не попадают порожние транспортные средства, прицепы (полуприцепы), следующие в обратном направлении на территорию Европейского союза после перевозки товаров.

Постановление вступило в силу и будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Беларусь также ограничила движение литовских фур по своей территории. Теперь грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией могут пересекать границу только на беларусско-литовским участке. А он, в данный момент, закрыт до 30 ноября.