Джихадисты похитили и публично казнили звезду TikTok 0 1012

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Джихадисты похитили и публично казнили звезду TikTok

Популярная TikTok-блогерша Мариам Сиссе была похищена и публично казнена джихадистами в Мали. Экстремисты обвинили её в съёмке боевиков и сотрудничестве с армией, инцидент усилил тревогу в стране, охваченной кризисом безопасности.

В Мали боевики, связанные с «Аль-Каидой», похитили и публично казнили известную TikTok-блогершу Мариам Сиссе, обвинив её в том, что она снимала их на видео и передавала информацию правительственным силам.

Daily Mail cо ссылкой на местные СМИ сообщает, что 27-летняя Сиссе, собиравшая более 90 тысяч подписчиков, размещала в TikTok видеоролики о жизни в городе Тонка (регион Тимбукту) и часто выражала поддержку малийской армии, появляясь в форме военных.

Похищение и казнь

Мариам была похищена 6 ноября прямо во время прямой трансляции с городской ярмарки. Несколько вооружённых мужчин вывели её из толпы и увезли на мотоцикле.

На следующий день её публично расстреляли на площади Независимости в Тонке.

Брат девушки рассказал, что был вынужден наблюдать казнь среди собравшихся жителей. По его словам, боевики обвинили сестру в «передаче данных о перемещениях» джихадистов малийской армии.

Реакция и последствия

Представитель сил безопасности назвал произошедшее «варварским актом», отметив, что таким образом экстремисты пытаются запугать население и не допустить публичной поддержки правительственных войск.

Местные власти также подтвердили факт казни и осудили её как «позорное преступление против гражданских».

Кризис в стране

Ответственность за нападение возлагают на группировку «Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) - филиал «Аль-Каиды» в Западной Африке.

За последние недели боевики ввели топливную блокаду, из-за которой правительство было вынуждено закрыть школы и приостановить сбор урожая в нескольких регионах страны.

Президент Ассими Гоита обратился к гражданам с просьбой сократить поездки и пообещал «сделать всё возможное для восстановления поставок топлива». Однако, по мнению экспертов, это стало признанием провала военной хунты, пришедшей к власти после переворотов 2020 и 2021 годов.

Международная реакция

Из-за ухудшения ситуации США и Великобритания в конце октября начали эвакуацию неосновного персонала из страны. Франция и ряд других посольств также рекомендуют своим гражданам покинуть Мали.

Аналитики отмечают, что армия концентрируется вокруг столицы Бамако, теряя контроль над остальной территорией, а доверие населения к военному режиму стремительно снижается.

