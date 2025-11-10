Президент США Дональд Трамп анонсировал дивиденды для американцев от тарифов против других стран. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Каждому будут выплачены дивиденды в размере не менее 2000 долларов (кроме людей с высоким доходом!)", – заявил глава Штатов.

Он также назвал тех, кто выступает против пошлин, "дураками" и утверждал, что США являются "самой богатой, уважаемой страной в мире почти без инфляции и рекордными ценами на фондовом рынке".

"Мы получаем триллионы долларов и вскоре начнем выплачивать наш ОГРОМНЫЙ ДОЛГ в размере 37 трлн долларов. Рекордные инвестиции в США, везде строятся заводы и фабрики", – заявил американский президент.

Отметим, что США обложили Латвию и другие страны Евросоюза пошлинами в размере 15 процентов. Публичных возражений со стороны руководства Латвии не последовало.