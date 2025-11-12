Baltijas balss logotype
А ВОЗ и ныне там?! В Латвии возмущены приглашением России на конференцию

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: А ВОЗ и ныне там?! В Латвии возмущены приглашением России на конференцию

Diena возмущается действиями Всемирной организации здравоохранения, которая пригласила РФ принять участие в конференции в Женеве 17 ноября. Латвия на нее направит только экспертов, но не министра здоровья Х.Абу Мери.

«Позиция Латвии относительно участия России в мероприятиях ВОЗ с момента полномасштабного вторжения на Украину в 2022 году была последовательной и четкой — мы осуждаем российскую агрессию и активно выражали поддержку Украине, в том числе в сфере здравоохранения», — заявляет министерство. Там отметили, как член ВОЗ, Россия участвует в конференции на равных условиях с другими государствами. Ее делегация не имеет никаких ограничений на проведение переговоров или согласование вопросов политики здравоохранения с представителями других государств».

Более того, директор ВОЗ Ханс Клюге посетил РФ, где встретился с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По данным источников украинских ведомств, сотрудничество России и ВОЗ в этом году усиливается. Китай в этом году стал главным донором организации, пообещав за пять лет 500 млн. долларов.

«Похожая ситуация ожидается и в этом году: к России не применяются никакие ограничения. Россия уже подтвердила свое участие в качестве полноправного участника конференции. Государство-агрессор сможет также координировать свои действия с представителями Европейской Комиссии, которым… не было дано указание действовать иначе», пишет газета.

#Латвия-Россия #ВОЗ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    12-го ноября

    Вот эта да.

    0
    3
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    А кто то все орет,что Россия-это независимая страна...Россия четко исполняет все рекомендации ВОЗ. Тесно сотрудничает со Швабом и Израильтянином Хилари из ВЭФ,куда вхож Дмитриев,муж подруги дочери Путина Набиуллина непотопляема ,поддерживается Путиным и работает на МВФ.. А НАТО и ЕС враги ..Близко подошли к границам России .😀 Они её давно перешли и обосновались в Москве,только не так явно как при Эльцина,чтобы можно было спекулировать темой Запада

    1
    4
  • Е
    Ехидный
    12-го ноября

    без Абушки конференция провалится !!!кто же их научит больнички закрывать и очереди к врачам организовывать !!!!!

    19
    1
Читать все комментарии

