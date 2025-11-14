Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отдыхать им еще рановато: в одной из стран Балтии повышают возраст выхода на пенсию 2 4842

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отдыхать им еще рановато: в одной из стран Балтии повышают возраст выхода на пенсию

В правительстве подготовили законопроект о следующем повышении пенсионного возраста в Эстонии в 2028 году – до 65 лет и трех месяцев, сообщает ERR.

Сейчас эстонцы выходят на пенсию в 64 года и девять месяцев, а в 2027 году смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет и одного месяца.

Также в дальнейшем в этом вопросе будут учитывать не год рождения, а возраст человека в данном календарном году.

В Минсоцполитики отметили, что учитывая тенденцию старения населения также уделяется особое внимание сохранению людей в возрасте после 55 лет на рынке труда.

При этом власти напоминают, что возраст выхода на пенсию в Эстонии сейчас ниже, чем во многих странах Западной Европы – так, в Бельгии, Германии, Нидерландах это 67 лет, в Дании запланировано постепенное его повышение до 70 лет. Таким образом, есть еще куда расти, то есть откладывать начало выплаты пенсий.

В Эстонии для сохранения стабильности солидарной пенсионной системы пенсионный возраст с 1994 года пересматривали и повышали четыре раза. Последний раз решили, что пенсионный возраст с 2027 года будет меняться в соответствии с прогнозируемой продолжительностью жизни.

По состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии было 327 000 пенсионеров. По прогнозам, к 2060 году их количество возрастет до 340 тысяч.

Читайте нас также:
#Эстония #пенсионеры #пенсионный возраст #рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
2
6
0
4

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    Идеальный гражданин при капитализме - тот, кто идет работать с 10 лет, платит все налоги и умирает в день выхода на пенсию.

    66
    1
  • Д
    Дед
    14-го ноября

    Началось. Нам грозит пенсия только после 80-и. Платить налоги бессмысленно, надо создавать пенсионный капитал самим, иначе, кина не будет.

    73
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео