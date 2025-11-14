В правительстве подготовили законопроект о следующем повышении пенсионного возраста в Эстонии в 2028 году – до 65 лет и трех месяцев, сообщает ERR.

Сейчас эстонцы выходят на пенсию в 64 года и девять месяцев, а в 2027 году смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет и одного месяца.

Также в дальнейшем в этом вопросе будут учитывать не год рождения, а возраст человека в данном календарном году.

В Минсоцполитики отметили, что учитывая тенденцию старения населения также уделяется особое внимание сохранению людей в возрасте после 55 лет на рынке труда.

При этом власти напоминают, что возраст выхода на пенсию в Эстонии сейчас ниже, чем во многих странах Западной Европы – так, в Бельгии, Германии, Нидерландах это 67 лет, в Дании запланировано постепенное его повышение до 70 лет. Таким образом, есть еще куда расти, то есть откладывать начало выплаты пенсий.

В Эстонии для сохранения стабильности солидарной пенсионной системы пенсионный возраст с 1994 года пересматривали и повышали четыре раза. Последний раз решили, что пенсионный возраст с 2027 года будет меняться в соответствии с прогнозируемой продолжительностью жизни.

По состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии было 327 000 пенсионеров. По прогнозам, к 2060 году их количество возрастет до 340 тысяч.