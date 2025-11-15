Baltijas balss logotype
Эстония с 2028 года поднимает пенсионный возраст выше всех стран Балтии 0 7878

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Эстония с 2028 года поднимает пенсионный возраст выше всех стран Балтии
ФОТО: pixabay

Министерство социального обеспечения Эстонии вынесло на утверждение законопроект, который поднимет пенсионный возраст до 65 лет и трёх месяцев уже в 2028 году, сообщает err.ee. Сейчас планка стоит на отметке 64 года и девять месяцев, а в 2027-м достигнет 65 лет и одного месяца.

Ключевое изменение - страна откажется от привязки возраста выхода на пенсию к году рождения, переходя к модели, где учитывается возраст человека в конкретном календарном году. В министерстве подчёркивают, что на фоне стремительного старения населения государство «уделяет особое внимание удержанию людей старше 55 лет на рынке труда».

По европейским меркам Эстония пока держит довольно умеренный пенсионный возраст. В Германии, Бельгии и Нидерландах он составляет 67 лет, а в Дании намечено его поэтапное повышение вплоть до 70 лет. Тем не менее внутри Балтийского региона новая планка делает Эстонию страной с самым высоким пенсионным возрастом: в Латвии в 2025 году он составляет 65 лет, без превышения этой отметки.

Эстония повышает пенсионный возраст не впервые - с 1994 года правила пересматривались уже четыре раза. Последнее решение предусматривало, что с 2027 года возраст выхода на пенсию будет напрямую зависеть от прогнозируемой продолжительности жизни.

По данным на 1 января 2025 года, в стране насчитывалось 327 тысяч пенсионеров, и, согласно прогнозам, к 2060-му их число увеличится до 340 тысяч.

#Эстония #пенсионеры #демография #пенсионный возраст
