Великобритания серьезно ужесточает миграционную политику 1 273

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Великобритания серьезно ужесточает миграционную политику

Беженцы в Великобритании впредь смогут подать заявление на вид на жительство лишь после 20 лет проживания в стране. Право на статус беженца будут проверять каждые 30 месяцев.

Великобритания значительно ужесточает свою миграционную политику . Так, беженцы смогут подать ходатайство о виде на жительство лишь после 20 лет проживания в стране, сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд в интервью газете The Sunday Times , опубликованном в воскресенье, 16 ноября.

Уточняется, что после принятия соответствующего закона новые правила коснутся мигрантов, которые прибудут в Великобританию нелегально, например на лодках или в грузовиках, и затем запросят убежище, а также на тех, кто подаст прошение об убежище по истечении срока действия их визы.

Таким образом, Великобритания станет европейской страной с самым долгим сроком ожидания возможности запросить ВНЖ. В настоящее время по этому критерию первенствует Дания, где такой возможности необходимо ждать восемь лет. Для просителей убежища, прибывших в Соединенное Королевство легальным путем, срок проживания в стране, после которого они смогут запросить ВНЖ, составит 10 лет.

Отмена выплат для нежелающих работать и нарушивших закон

Шабана Махмуд намерена также отменить закрепленную в законе обязанность британского государства оказывать просителям убежища материальную поддержку. Тех, кто способен обеспечить себя самостоятельно, но не делает этого, лишат социального жилья и пособий. Поддержки лишатся и те, кто совершит правонарушение.

Статус беженца будут пересматривать каждые 30 месяцев, а выходцев из тех стран, которые будут признаны безопасными, будут возвращать на их родину, указала Махмуд. По ее наблюдениям, "многие из получивших убежище в итоге остались в Британии на всю жизнь".

По действующим законам, принятым правительством лейбористов в 2005 году, беженцы имеют право запросить бессрочный вид на жительство после пяти лет проживания в Великобритании. Этот документ дает им право на получение льгот и социальных пособий и открывает путь к последующему получению гражданства.

#гражданство #Великобритания #беженцы #безопасность
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    12 млн.мигрантов завезено в страну,где 75 млн жителей ,а судя по тому,как они размножаются,то скоро ,лет через 40-50 белая раса останется в меньшинстве,поэтому для успокоения населения можно и якобы ужесточить,но процесс уже запущен.Шляпники же хитрые.Все по плану ..

    2
    0

