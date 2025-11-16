Беженцы в Великобритании впредь смогут подать заявление на вид на жительство лишь после 20 лет проживания в стране. Право на статус беженца будут проверять каждые 30 месяцев.

Великобритания значительно ужесточает свою миграционную политику . Так, беженцы смогут подать ходатайство о виде на жительство лишь после 20 лет проживания в стране, сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд в интервью газете The Sunday Times , опубликованном в воскресенье, 16 ноября.

Уточняется, что после принятия соответствующего закона новые правила коснутся мигрантов, которые прибудут в Великобританию нелегально, например на лодках или в грузовиках, и затем запросят убежище, а также на тех, кто подаст прошение об убежище по истечении срока действия их визы.

Таким образом, Великобритания станет европейской страной с самым долгим сроком ожидания возможности запросить ВНЖ. В настоящее время по этому критерию первенствует Дания, где такой возможности необходимо ждать восемь лет. Для просителей убежища, прибывших в Соединенное Королевство легальным путем, срок проживания в стране, после которого они смогут запросить ВНЖ, составит 10 лет.

Отмена выплат для нежелающих работать и нарушивших закон

Шабана Махмуд намерена также отменить закрепленную в законе обязанность британского государства оказывать просителям убежища материальную поддержку. Тех, кто способен обеспечить себя самостоятельно, но не делает этого, лишат социального жилья и пособий. Поддержки лишатся и те, кто совершит правонарушение.

Статус беженца будут пересматривать каждые 30 месяцев, а выходцев из тех стран, которые будут признаны безопасными, будут возвращать на их родину, указала Махмуд. По ее наблюдениям, "многие из получивших убежище в итоге остались в Британии на всю жизнь".

По действующим законам, принятым правительством лейбористов в 2005 году, беженцы имеют право запросить бессрочный вид на жительство после пяти лет проживания в Великобритании. Этот документ дает им право на получение льгот и социальных пособий и открывает путь к последующему получению гражданства.