Арестович: если Умеров не вернется на Украину, Зеленский наложит санкции.

Если глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров не вернется на Украину, то президент страны Владимир Зеленский наложит на него санкции подотчетного ему же ведомства. Об этом заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Если Умеров не вернется, правильно ли я понимаю, что Зеленский наложит санкции СНБО на главу СНБО? Во всем должна быть законченность и гармония», — написал он.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Умеров отказался возвращаться на Украину и доложил об этом президенту.

После этого Центр противодействия дезинформации на Украине сообщил, что информация о том, что Умеров не вернется на Украину, не соответствует действительности.