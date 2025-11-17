Baltijas balss logotype
Началось?! - В ЕС вводят новые ограничения на использование наличных 5 4611

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Началось?! - В ЕС вводят новые ограничения на использование наличных

"Каждый евро, превышающий 10 000 евро, станет незаконным платежным средством", - говорится в сообщении, собравшем более 2,6 миллиона просмотров, пишет Otkrito.lv. В публикации утверждается, что "наличные деньги скоро станут контрабандой" по законам ЕС.

Как сообщает Euronews, на самом деле ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, которая должна вступить в силу в 2027 году, вводится ограничение на сумму, которую вы можете заплатить банкнотами предприятию, в рамках всего сообщества.

Это постановление является частью пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег, который, помимо прочих мер, устанавливает ограничение в 10 000 евро на наличные платежи в деловых операциях.

Хотя предприятия больше не смогут принимать наличные платежи на суммы, превышающие этот порог, сделки между двумя частными лицами в непрофессиональном контексте, как правило, не подпадают под действие этих правовых норм.

При этом национальные правительства по-прежнему смогут устанавливать свои собственные лимиты для сумм менее 10 000 евро.

Согласно вирусной публикации, ЕС делает "покупку автомобиля за наличные" преступлением. Это заблуждение. С 2027 года покупка автомобиля за наличные не будет автоматически считаться преступлением, но это может быть незаконной сделкой в зависимости от того, у кого вы ее покупаете.

Например, если вы хотите купить автомобиль стоимостью более 10 000 евро в дилерском центре, то по закону они не могут принять такую сумму наличными. Однако вы можете приобрести автомобиль с помощью банковского перевода или карты.

В остальном европейцы по-прежнему смогут копить, хранить и снимать любую сумму наличных. Повседневные операции, например, покупка кофе или продуктов, останутся незатронутыми. Поэтому неверно говорить о том, что ЕС отказывается от наличных денег.

Новое правило Латвию не затронет, так как в стране уже давно действует еще более жесткое ограничение. В ЛР запрещены сделки с наличными на сумму более 7200 евро. Это касается как частных, так и юридических лиц.

Тем временем, как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии стали меньше использовать банковские карты и больше - наличные.

Оставить комментарий

(5)
  • Ш
    Шурик
    17-го ноября

    Для кого это написали ? В Латвии запрещены наличные сделки на сумму более €7 200, независимо от того, проводится ли она за одну или несколько операций с одним контрагентом. Сделки между физическими лицами, не являющимися предпринимателями, должны декларироваться, если сумма превышает 3 000 евро. Для юридических лиц и предпринимателей, а также для физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность, установлен более низкий порог для ежемесячной декларации — от 1 500 евро.... А вы тут про какие то 10 000 , когда то ... ☝️

    8
    2
  • Ш
    Шурик
    Шурик
    17-го ноября

    Требования (с 2025 года): В рамках новых мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, финансовые учреждения будут ежегодно сообщать о сделках наличными с физическими лицами, если их совокупная сумма превысит 7 000 евро в год....

    3
    1
  • AE
    Al Ekses
    17-го ноября

    Они сделали вне закона покупку обычных не криминальных вещей за честно заработанную наличку, а потом пытаются убедить людей что наличность не запрещена. Нет, конечно, не запрещена, но использовать её как хотим мы не имеем права, то есть.. она запрещена. Они вполне справедливо УЖЕ считают нас глупым и ничего не понимающим стадом, а иначе не писали бы в открытую такие статьи.

    33
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    как рабами управлять? 1-загоняете в безнал 2-отключаете интернет, передачу данных и рабы без жрачки и туалетной бумаги. 3-кто хорошо отцелует получит талончик на пайку

    цифрорабство и режимсизо. дивный мир

    39
    3
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    Не прячьте ваши денежки По банкам и углам Несите ваши денежки Иначе быть беде. кот Базилио (правящий класс) и лиса Алиса (государство) решили изъять последние гроши у Буратино (населения).

    59
    2
Читать все комментарии

