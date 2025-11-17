"Каждый евро, превышающий 10 000 евро, станет незаконным платежным средством", - говорится в сообщении, собравшем более 2,6 миллиона просмотров, пишет Otkrito.lv. В публикации утверждается, что "наличные деньги скоро станут контрабандой" по законам ЕС.

Как сообщает Euronews, на самом деле ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, которая должна вступить в силу в 2027 году, вводится ограничение на сумму, которую вы можете заплатить банкнотами предприятию, в рамках всего сообщества.

Это постановление является частью пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег, который, помимо прочих мер, устанавливает ограничение в 10 000 евро на наличные платежи в деловых операциях.

Хотя предприятия больше не смогут принимать наличные платежи на суммы, превышающие этот порог, сделки между двумя частными лицами в непрофессиональном контексте, как правило, не подпадают под действие этих правовых норм.

При этом национальные правительства по-прежнему смогут устанавливать свои собственные лимиты для сумм менее 10 000 евро.

Согласно вирусной публикации, ЕС делает "покупку автомобиля за наличные" преступлением. Это заблуждение. С 2027 года покупка автомобиля за наличные не будет автоматически считаться преступлением, но это может быть незаконной сделкой в зависимости от того, у кого вы ее покупаете.

Например, если вы хотите купить автомобиль стоимостью более 10 000 евро в дилерском центре, то по закону они не могут принять такую сумму наличными. Однако вы можете приобрести автомобиль с помощью банковского перевода или карты.

В остальном европейцы по-прежнему смогут копить, хранить и снимать любую сумму наличных. Повседневные операции, например, покупка кофе или продуктов, останутся незатронутыми. Поэтому неверно говорить о том, что ЕС отказывается от наличных денег.

Новое правило Латвию не затронет, так как в стране уже давно действует еще более жесткое ограничение. В ЛР запрещены сделки с наличными на сумму более 7200 евро. Это касается как частных, так и юридических лиц.

Тем временем, как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии стали меньше использовать банковские карты и больше - наличные.