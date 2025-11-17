Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая победа Зеленского: Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale 2 623

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая победа Зеленского: Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale

Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Францию и встретился с Эммануэлем Макроном. Прямо на взлетной полосе авиабазы Виллакубле под Парижем они подписали декларацию о намерениях в области обороны. Накануне сам Зеленский анонсировал это соглашение как «историческое».

Главный пункт соглашения, рассчитанного до 2035 года, — поставка 100 истребителей Rafale, пишет "Медуза". Пока неясно, как и кем будут финансироваться эти поставки. Reuters со ссылкой на источники пишет, что некоторые самолеты могут быть переданы непосредственно из имеющихся у Франции запасов.

Помимо Rafale, сообщил Зеленский в соцсетях, стороны договорились о поставках систем ПВО SAMP/T, производимых совместно Францией и Италией, радаров для них, а также ракет класса «воздух-воздух». Также Украина и Франция, по словам Зеленского, уже в этом году начнут совместное производство дронов-перехватчиков.

После подписания соглашения Зеленский и Макрон посетили штаб-квартиру «коалиции желающих» — альянса, созданного весной по инициативе Франции и Великобритании и призванного обеспечить бесперебойную помощь Украине в условиях, когда США все больше дистанцируются от войны, а в Евросоюзе усиливаются позиции сторонников сокращения поддержки Киева.

Макрон на пресс-конференции назвал Украину «первой линией обороны Европы» и подчеркнул, что помощь украинской армии со стороны европейских стран обеспечивает «безопасность для нас всех».

После Парижа Зеленский направится в Мадрид. Подробности его визита в Испанию, который станет вторым с начала большой войны России с Украиной, пока не раскрываются.

Месяц назад Зеленский подписал декларацию о намерениях, которая предусматривает поставку Украине от 100 до 150 шведских истребителей Gripen. Поставки рассчитаны на несколько лет. Зеленский надеется, что первые самолеты прибудут в Украину уже в 2026 году. Кто заплатит за поставки, пока неясно, власти Швеции не исключили, что это может быть сделано за счет использования замороженных российских активов.

Источники Reuters отмечают, что договоренности о поставках Rafale и Gripen были заключены в рамках долгосрочной стратегии Киева по наращиванию парка военных самолетов до 250 единиц. Сейчас, по приблизительным оценкам, Украина располагает лишь несколькими десятками боеспособных самолетов.

Читайте нас также:
#Франция #Украина #безопасность #дипломатия #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    Через 10 лет такого дебилизма, я сомневаюсь в наличии не только Украины, а и Франции.

    22
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Сто "Рафалей" через 10 лет, да еще неизвестно, кто за это заплатит - супер!

    27
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео