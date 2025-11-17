Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Францию и встретился с Эммануэлем Макроном. Прямо на взлетной полосе авиабазы Виллакубле под Парижем они подписали декларацию о намерениях в области обороны. Накануне сам Зеленский анонсировал это соглашение как «историческое».

Главный пункт соглашения, рассчитанного до 2035 года, — поставка 100 истребителей Rafale, пишет "Медуза". Пока неясно, как и кем будут финансироваться эти поставки. Reuters со ссылкой на источники пишет, что некоторые самолеты могут быть переданы непосредственно из имеющихся у Франции запасов.

Помимо Rafale, сообщил Зеленский в соцсетях, стороны договорились о поставках систем ПВО SAMP/T, производимых совместно Францией и Италией, радаров для них, а также ракет класса «воздух-воздух». Также Украина и Франция, по словам Зеленского, уже в этом году начнут совместное производство дронов-перехватчиков.

После подписания соглашения Зеленский и Макрон посетили штаб-квартиру «коалиции желающих» — альянса, созданного весной по инициативе Франции и Великобритании и призванного обеспечить бесперебойную помощь Украине в условиях, когда США все больше дистанцируются от войны, а в Евросоюзе усиливаются позиции сторонников сокращения поддержки Киева.

Макрон на пресс-конференции назвал Украину «первой линией обороны Европы» и подчеркнул, что помощь украинской армии со стороны европейских стран обеспечивает «безопасность для нас всех».

После Парижа Зеленский направится в Мадрид. Подробности его визита в Испанию, который станет вторым с начала большой войны России с Украиной, пока не раскрываются.

Месяц назад Зеленский подписал декларацию о намерениях, которая предусматривает поставку Украине от 100 до 150 шведских истребителей Gripen. Поставки рассчитаны на несколько лет. Зеленский надеется, что первые самолеты прибудут в Украину уже в 2026 году. Кто заплатит за поставки, пока неясно, власти Швеции не исключили, что это может быть сделано за счет использования замороженных российских активов.

Источники Reuters отмечают, что договоренности о поставках Rafale и Gripen были заключены в рамках долгосрочной стратегии Киева по наращиванию парка военных самолетов до 250 единиц. Сейчас, по приблизительным оценкам, Украина располагает лишь несколькими десятками боеспособных самолетов.