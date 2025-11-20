Российское общество полностью убеждено в том, что рано или поздно ожидается вторжение Запада, и такую уверенность в повседневной жизни сознательно укрепляет государственная пропаганда, заявил в интервью агентству LETA исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит, который в своё время был выслан из Москвы, где исполнял обязанности атташе по морской пехоте США.

Такую уверенность россиян Смит ощущал в России на протяжении многих лет: "В их головах вопрос стоит не в том, будет ли вторжение, а в том — когда оно будет. Они помнят Наполеона и Гитлера и убедили себя в том, что вторжение Запада — это лишь вопрос времени".

По его мнению, нарратив о том, что после расширения НАТО в 2004 году альянс пришёл в страны Балтии, а теперь хочет подчинить Украину или Грузию, лишь усиливает этот «параноидальный психоз».

Смит, чей опыт в различных миссиях США по всему миру составляет почти три десятилетия, дважды был размещён в Москве. Он объездил Россию и много разговаривал с местными жителями.

"В таких беседах становится ясно, что они действительно верят в то, что Запад вторгнется, ведь единственный способ достичь цели Запада — уничтожить Россию и её могущество — это дойти до Москвы и завоевать её. Конечно, это просто смешно. Зачем вообще НАТО вторгаться в Россию? Для этого просто нет причин", — заявил эксперт.

Он указал, что независимо от того, верят ли сами российские эксперты, консультирующие Путина и его генералов, в этот нарратив, их стратегическое повествование гласит: НАТО вторгнется. Так же, как и перед войной россиян убеждали, что на Россию собирается напасть Украина — под этим, по сути, подразумевалось, что после вступления Украины в НАТО она станет плацдармом для вторжения Запада, а также — что Украина станет ещё одной бывшей советской республикой, настроенной враждебно по отношению к России.

Смит убеждён, что цели России за последние десять лет не изменились — русские будут делать всё возможное, чтобы расколоть НАТО и сделать так, чтобы альянс выглядел менее сплочённым. Он допустил, что глава РФ Владимир Путин когда-то действительно рассматривал возможность сосуществования с Западом, однако, увидев, "как Запад не воспользовался своими возможностями и бросил Россию в 90-х, он сказал — нет, мы должны вернуться к старому советскому стилю, вернуть былое величие".

"Это его способ попытаться этого достичь. Однако россияне недооценили решимость Украины, а также получили совершенно противоположную реакцию со стороны Швеции и Финляндии. Они хотят, чтобы НАТО прекратило расширение, но в результате сами подтолкнули к вступлению в альянс две страны, которые 70–80 лет были нейтральными", — заявил агентству LETA американский исследователь международных отношений и обороны, который в своё время был размещён и в Риге.

Будущее России Смит оценил сдержанно, поскольку страна продолжает удивлять экономистов, утверждающих, что экономика России уже должна была развалиться, но этого не произошло. Он, однако, указал, что экономисты мало говорят о стремительно развивающемся секторе услуг в России. Ранее в стране практически не было сферы услуг, поскольку она, как правило, тесно связана с наличием денег у населения, а денег тогда не было — сейчас же они есть и у солдат, и у их семей. Смит подчёркивает, что такая экономика услуг теперь сформировалась и в России, что напоминает ему экономику США, основанную на услугах.

Эксперт считает, что наличие такой экономики услуг в России может иметь значение по крайней мере до тех пор, пока у неё есть такой партнёр, как Китай, который продолжит покупать российскую продукцию, нефть, энергию, технологии, а также поддерживать технологический обмен между двумя странами.

"Насколько устойчиво это сотрудничество — другой вопрос. Однажды Россия должна будет проснуться и понять, что и Китай ей не друг. Что тогда будет с Россией — я не знаю, ведь она полностью изолируется от мира", — сказал Смит. Он также отметил, что у России немного внешнего долга, тогда как долг США достиг 37 триллионов, однако "никто ведь не сомневается в нашей экономике".