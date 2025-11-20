Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Параноидальный психоз: россияне убеждены в грядущем нападении Запада - военный эксперт из США 8 2002

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Параноидальный психоз: россияне убеждены в грядущем нападении Запада - военный эксперт из США
ФОТО: LETA

Российское общество полностью убеждено в том, что рано или поздно ожидается вторжение Запада, и такую уверенность в повседневной жизни сознательно укрепляет государственная пропаганда, заявил в интервью агентству LETA исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит, который в своё время был выслан из Москвы, где исполнял обязанности атташе по морской пехоте США.

Такую уверенность россиян Смит ощущал в России на протяжении многих лет: "В их головах вопрос стоит не в том, будет ли вторжение, а в том — когда оно будет. Они помнят Наполеона и Гитлера и убедили себя в том, что вторжение Запада — это лишь вопрос времени".

По его мнению, нарратив о том, что после расширения НАТО в 2004 году альянс пришёл в страны Балтии, а теперь хочет подчинить Украину или Грузию, лишь усиливает этот «параноидальный психоз».

Смит, чей опыт в различных миссиях США по всему миру составляет почти три десятилетия, дважды был размещён в Москве. Он объездил Россию и много разговаривал с местными жителями.

"В таких беседах становится ясно, что они действительно верят в то, что Запад вторгнется, ведь единственный способ достичь цели Запада — уничтожить Россию и её могущество — это дойти до Москвы и завоевать её. Конечно, это просто смешно. Зачем вообще НАТО вторгаться в Россию? Для этого просто нет причин", — заявил эксперт.

Он указал, что независимо от того, верят ли сами российские эксперты, консультирующие Путина и его генералов, в этот нарратив, их стратегическое повествование гласит: НАТО вторгнется. Так же, как и перед войной россиян убеждали, что на Россию собирается напасть Украина — под этим, по сути, подразумевалось, что после вступления Украины в НАТО она станет плацдармом для вторжения Запада, а также — что Украина станет ещё одной бывшей советской республикой, настроенной враждебно по отношению к России.

Смит убеждён, что цели России за последние десять лет не изменились — русские будут делать всё возможное, чтобы расколоть НАТО и сделать так, чтобы альянс выглядел менее сплочённым. Он допустил, что глава РФ Владимир Путин когда-то действительно рассматривал возможность сосуществования с Западом, однако, увидев, "как Запад не воспользовался своими возможностями и бросил Россию в 90-х, он сказал — нет, мы должны вернуться к старому советскому стилю, вернуть былое величие".

"Это его способ попытаться этого достичь. Однако россияне недооценили решимость Украины, а также получили совершенно противоположную реакцию со стороны Швеции и Финляндии. Они хотят, чтобы НАТО прекратило расширение, но в результате сами подтолкнули к вступлению в альянс две страны, которые 70–80 лет были нейтральными", — заявил агентству LETA американский исследователь международных отношений и обороны, который в своё время был размещён и в Риге.

Будущее России Смит оценил сдержанно, поскольку страна продолжает удивлять экономистов, утверждающих, что экономика России уже должна была развалиться, но этого не произошло. Он, однако, указал, что экономисты мало говорят о стремительно развивающемся секторе услуг в России. Ранее в стране практически не было сферы услуг, поскольку она, как правило, тесно связана с наличием денег у населения, а денег тогда не было — сейчас же они есть и у солдат, и у их семей. Смит подчёркивает, что такая экономика услуг теперь сформировалась и в России, что напоминает ему экономику США, основанную на услугах.

Эксперт считает, что наличие такой экономики услуг в России может иметь значение по крайней мере до тех пор, пока у неё есть такой партнёр, как Китай, который продолжит покупать российскую продукцию, нефть, энергию, технологии, а также поддерживать технологический обмен между двумя странами.

"Насколько устойчиво это сотрудничество — другой вопрос. Однажды Россия должна будет проснуться и понять, что и Китай ей не друг. Что тогда будет с Россией — я не знаю, ведь она полностью изолируется от мира", — сказал Смит. Он также отметил, что у России немного внешнего долга, тогда как долг США достиг 37 триллионов, однако "никто ведь не сомневается в нашей экономике".

Читайте нас также:
#НАТО #пропаганда #США #геополитика #экономика #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(8)
  • АП
    Александр Прохожий
    20-го ноября

    Также, как жителей Прибалтийских стран, пугают нападением России!!!

    8
    1
  • Д
    Добрый
    20-го ноября

    Раша странам нафиг не нужна.Отсталая страна с зомбированным населением и нацистской диктатурой у власти. Китаю нужны земли раши. Китай потихоньку экономическими методами оккупирует восток раши.Полезет ли раша в страны Балтии?Если НАТО будет жевать сопли,то да Полезла же раша в Украину. У власти в раше находится выживающий из ума сумасброд.Ожидать можно всего.

    2
    14
  • П
    Процион
    20-го ноября

    «Для усиления военной безопасности Латвии необходимо демонтировать хотя бы те ширококолейные железнодорожные пути восточнее Даугавпилса, которые не используются, поскольку без железной дороги возможности России осуществить вторжение в Латвию существенно осложняются» — заявил в интервью агентству LETA исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит. Ну что, Смит, это не ты поддерживаешь западный антироссийский параноидальный психоз? Отвечай, американец!

    29
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Этому "икспёрду" пора менять фамилию на Форрестол и искать окно повыше.

    28
    3
  • AE
    Al Ekses
    20-го ноября

    Как же надоело это враньё людей с добрыми лицами.. Не будем касаться увеличивающееся количество баз НАТО вокруг РФ - скучно. Просто расскажите свои истории Ираку, Сирии, Югославии, Афганистану, Вьетнаму… Японии наконец…

    41
    3
  • Е
    Ехидный
    20-го ноября

    видимо стороны света перепу тал - это Запад даже во сне видит русские танки на улицах и массовые репрессии нквэдешков !!!!

    54
    2
  • П
    Процион
    20-го ноября

    «Зачем вообще НАТО вторгаться в Россию? Для этого просто нет причин» — заявляет американец. Встречный вопрос: А зачем России вторгаться в Прибалтику? Восстанавливать разрушенное по их собственной воле хозяйство? Отдать за свой счёт их долги? Вернуть на нормальный уровень их социалку? Ты знаешь, Смит, сколько сейчас рядовой потребитель природного газа платит в Латвии за кубометр метана? 3.60€. Это в 45 раз (4500%) дороже, чем в России. Ну вот, теперь знаешь. Хорошо работают ваши американские и европейские антироссийские санкции! Так и продолжайте, если могов уже совсем не осталось.

    50
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    Они не одиноки - страны Балтии так же спят и видят то же самое!

    48
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео