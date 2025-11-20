Президент США Дональд Трамп утвердил 28-пунктный «мирный план» между Россией и Украиной, который в последние недели втайне разрабатывали высокопоставленные представители его администрации, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передаёт LETA со ссылкой на Ukraïnska Pravda.

Чиновник указал, что в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

«План сосредоточен на предоставлении гарантий безопасности обеим сторонам, которые обеспечат долгосрочный мир. Он включает в себя то, чего хочет Украина и что ей необходимо для устойчивого мира», – заявил источник.

Детали плана не разглашаются, поскольку, по словам чиновника, ещё необходимы переговоры с основными участниками процесса.

Три других американских чиновника сообщили NBC, что так называемая рамка мирного соглашения ещё не представлена украинской стороне, а сроки завершения проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину.

Один из американских чиновников охарактеризовал этот визит как намерение Белого дома «возобновить мирные переговоры».

По утверждению источника, близкого к правительству Украины, и одного европейского чиновника, осведомлённого по этому вопросу, Киев не участвовал в разработке американского мирного плана. По словам обоих источников, Украина была проинформирована лишь об общих чертах плана, но не получила более подробной информации и не была приглашена представить свои предложения.

Источник: США предлагают Украине отказаться от оккупированных Россией территорий и сократить армию

Ранее Украина получила новые мирные предложения от США, которые требуют от Киева отказаться от территорий, находящихся под контролем России, и более чем наполовину сократить свою армию, сообщило в среду агентству AFP высокопоставленное должностное лицо, осведомлённое о данных предложениях, передаёт LETA.

Эти предложения фактически соответствуют максималистским требованиям России, которые Украина неоднократно отклоняла как равносильные капитуляции.

Источник, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что предложения Вашингтона предусматривают «признание Крыма и других занятых Россией регионов» и сокращение армии до 400 тысяч военнослужащих.

Предлагаемый США мирный план также предполагает отказ Украины от всех дальнобойных вооружений.

Источник признал, что Киев точно не понимает, идёт ли речь о плане президента США Дональда Трампа или это инициатива его «окружения».

Также неясно, что, по мнению Вашингтона, должна сделать Россия в обмен на выполнение этих требований.

Ранее американское интернет-издание Axios сообщало, что Москва и Вашингтон совместно готовят секретный план по завершению почти четырёхлетней войны. Кремль отказался комментировать эту информацию, позже заявив, что по вопросу мирного урегулирования новостей нет.