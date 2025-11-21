На заседании эстонско-российской комиссии по рыболовству на Чудском, Теплом и Псковском озерах по предложению ученых обеих стран были согласованы квоты и порядок вылова рыбы на 2026 год.

"Как и в прошлом году, обсуждались только вопросы, касающиеся сохранения и рационального использования рыбных запасов Чудского, Теплого и Псковского озер. Для Эстонии важно избежать ситуации, при которой Российская Федерация установила бы квоты в одностороннем порядке и выловила бы слишком большую часть рыбных запасов общего водоема. Стоимость выловленной в рамках квот рыбы на Чудском озере в ценах первой закупки составляет около пяти миллионов евро, что является важным источником дохода для многих жителей региона", – рассказал глава эстонской делегации, руководитель отдела рыбных ресурсов Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Херки Туус.

Квота на вылов судака будет увеличена

Популяция судака, важнейшей промысловой рыбы озера, в последние годы была многочисленной, а состояние его запасов — стабильно хорошим. Поэтому по сравнению с текущим годом квота на вылов судака на следующий год будет увеличена на 255 тонн и составит 1025 тонн.

Квота на вылов ряпушки останется прежней

В следующем году квота на вылов ряпушки останется на уровне текущего года и составит 15 тонн. Вылов будет разрешен в период с 21 июля по 20 августа.

Вылов сига и корюшки по-прежнему запрещен

Как и в текущем году, в 2026 году вылов сига и корюшки будет запрещен, поскольку запасы этих видов не восстановились. Запасы корюшки значительно сократились по сравнению с предыдущим годом, так как она служит пищей для многочисленного молодняка хищных рыб в озере.

Окуня и леща можно будет ловить меньше, а щуку — больше, чем в этом году

Окуня, второй по значимости промысловой рыбы в озере, в следующем году можно будет выловить всего 450 тонн — на 470 тонн меньше, чем в текущем. "В долгосрочной перспективе запасы окуня вызывают серьезное беспокойство, и не только у эстонской стороны", — пояснил Туус. Причиной тому является отсутствие пополнения популяции в последние несколько лет.

"Чтобы убедиться, что мы не недооценили запасы окуня, была достигнута договоренность о переоценке его популяции в первой половине следующего года. Если изменение квоты окажется обоснованным, это можно будет сделать в течение года. Резкое сокращение квоты на вылов окуня можно будет частично смягчить, перенеся на следующий год неиспользованный остаток квоты этого года в объеме нескольких десятков тонн", — добавил он.

Запасы леща остаются на хорошем уровне, эстонская сторона сможет выловить 820 тонн, что на 230 тонн меньше, чем в этом году. Запасы щуки стабильны, ее можно будет выловить 135 тонн — на 15 тонн больше, чем в текущем году.