Украина пообещала искать "работоспособный" путь к миру, Мерц и лидеры ЕС продолжат консультации по плану президента США в кулуарах G20. Канцлер ФРГ согласовал с Дональдом Трампом "следующие шаги", пишет DW.

Украина будет искать "работоспособный" путь к миру. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в Telegram в пятницу, 21 ноября, по итогам разговора с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом (Джей Ди Вэнсом) и министром Сухопутных войск (армии) Соединенных Штатов Дэниелом Дрисколлом. В ходе беседы обсуждался "мирный план" главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого в обращении в украинскому народу, опубликованном, в частности, в Telegram, Зеленский заявил, что Украина переживает "один из самых тяжелых моментов" в своей истории. Киев может оказаться перед очень сложным выбором, добавил он.

"Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима - самая тяжелая - и другие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас ждут ответа", - сказал Зеленский.

Как отметило агентство dpa, украинский лидер согласовал дальнейшие шаги с руководством ЕС, которое в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге обсуждает возможные встречные предложения.

Вэнс: "Мир не будет достигнут несостоятельными дипломатами"

Президент США дал Киеву время до 27 ноября, чтобы дать ответ на представленную инициативу. Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп на вопрос, обсуждал ли он план с Зеленским, сказал, что разговаривал с его командой. В детали американский лидер вдаваться не стал.

В свою очередь вице-президент США написал в соцсети X, что любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо основана на неправильном понимании документа, либо искажает некоторые важные реалии на местах.

"Существует иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет близка", - написал Вэнс далее. "Мир не будет достигнут несостоятельными дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Он может быть достигнут умными людьми, живущими в реальном мире", - резюмировал вице-президент.

Мерц и лидеры ЕС продолжат консультации в кулуарах G20

После встречи делегаций ЕС и США в резиденции поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис в Киеве были активизированы переговоры между европейскими лидерами, собравшимися на саммите "большой двадцатки" в Йоханнесбурге. Встречи, в которых среди прочего участвовали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и председательница Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), проходили до поздней ночи 21 ноября.

Обсуждения будут продолжены с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и других лидеров Европы 22 ноября. По данным чиновников ЕС, в переговорах, помимо Мерца и руководительницы ЕК, примут участие главы государств и правительств Франции, Италии и Великобритании. Кроме того, приглашены Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Испания и Норвегия, которые в этом году участвуют в саммите в качестве стран-гостей.

Канцлер ФРГ согласовал с Трампом "следующие шаги"

Глава кабмина Германии 21 ноября впервые лично обсудил план с Трампом. Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) заявил, что телефонный разговор прошел в "доверительной и обстоятельной" атмосфере, были согласованы "следующие шаги" на уровне советников. Мерц проинформирует о них европейских партнеров, добавил Корнелиус.

Европейские союзники работают над собственным "посредническим документом", который еще находится на стадии согласования.

Путин: План США может лечь в основу урегулирования

Между тем президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза выразил мнение, что текст Трампа "может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования". По словам российского лидера, Вашингтону "не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны", так как "Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя".

При этом глава Кремля заявил, что готов продолжать войну - хотя и не теми темпами, которые его устраивают. "Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем", - утверждал Путин.

Что известно о "мирном плане" Трампа для Украины?

Предложенный США "мирный план" пока не обнародован, однако ряд СМИ опубликовал выдержки из проекта. Украина, как ожидается, должна пойти на территориальные уступки России. От Киева требуют отказаться от вступления в НАТО, ограничить численность армии 600 000 человек и сохранить безъядерный статус.

Соединенные Штаты и Европа обязуются профинансировать восстановление Украины, с РФ поэтапно снимают санкции, а Москва и Вашингтон заключают соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве.

Как отмечало Politico, "мирный план" США предполагает разморозку остающихся в Европе российских активов. Ожидается, что 100 млрд долларов будут под контролем США инвестированы в восстановление Украины, американская сторона планирует получить 50% прибыли от этого проекта. Еще 100 млрд на восстановление должна будет выделить Европа.

Оставшуюся часть замороженных российских средств, согласно плану, вложат в американо-российский инвестиционный фонд, который будет реализовывать совместные проекты двух стран.

По данным Axios, план также предусматривает гарантии безопасности Киеву, обязывающие США и европейских союзников рассматривать атаку на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

DW