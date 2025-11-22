Baltijas balss logotype
Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой 3 1096

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: facebook.com/MinvanDefensie

facebook.com/MinvanDefensie

ФОТО: Facebook

Военнослужащие Нидерландов применили оружие, чтобы сбить неопознанные дроны над авиабазой Волкел, сообщило Минобороны страны. После этого беспилотники улетели, отследить их не удалось, пишет DW.

Военнослужащие Нидерландов применили оружие, чтобы сбить беспилотные летательные аппараты, замеченные над авиабазой Волкелвечером 21 ноября. Об этом сообщило министерство обороны королевствав субботу, 22 ноября.

Дроны улетели в неизвестном направлении

Защитники военного объекта наблюдали дроны на протяжении двух часов, указали в Минобороны. Причины появления БПЛА в окрестностях авиабазы неизвестны, добавило ведомство. После применения оружия беспилотники улетели, их дальнейшее перемещение не удалось зафиксировать.

Жандармерия и полиция страны поставлены в известность. Они проводят расследование. Из соображений безопасности министерство обороны отказалось раскрыть иные подробности инцидента, в частности, пояснить, как именно дроны были обнаружены и какие именно действия были предприняты.

БПЛА над странами Европы

В последние месяцы неопознанные беспилотники были замечены над аэропортами, военными базами и объектами критической инфраструктуры ряда европейских стран. Инциденты приводили к закрытиям воздушных гаваней в Германии, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Литве.

DW

Читайте нас также:
#Нидерланды #Европа #безопасность #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео