Военнослужащие Нидерландов применили оружие, чтобы сбить беспилотные летательные аппараты, замеченные над авиабазой Волкелвечером 21 ноября. Об этом сообщило министерство обороны королевствав субботу, 22 ноября.

Дроны улетели в неизвестном направлении

Защитники военного объекта наблюдали дроны на протяжении двух часов, указали в Минобороны. Причины появления БПЛА в окрестностях авиабазы неизвестны, добавило ведомство. После применения оружия беспилотники улетели, их дальнейшее перемещение не удалось зафиксировать.

Жандармерия и полиция страны поставлены в известность. Они проводят расследование. Из соображений безопасности министерство обороны отказалось раскрыть иные подробности инцидента, в частности, пояснить, как именно дроны были обнаружены и какие именно действия были предприняты.

БПЛА над странами Европы

В последние месяцы неопознанные беспилотники были замечены над аэропортами, военными базами и объектами критической инфраструктуры ряда европейских стран. Инциденты приводили к закрытиям воздушных гаваней в Германии, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Литве.

