За последние два десятилетия глобальное потребление воды увеличилось на 25%, свидетельствует новый отчет Всемирного банка Global Water Monitoring Report. Эксперты фиксируют ускоренное истощение водных ресурсов, неэффективное водопользование и растущее влияние международной торговли товарами с высоким "водным следом".

В докладе Continental Drying отмечается, что мир стремительно теряет доступные запасы пресной воды. Исследование основано на самом масштабном массиве данных за всю историю наблюдений, значительный вклад в который внесли ученые Университета Твенте (Нидерланды).

Новые данные позволили точно определить регионы с рациональным использованием воды и территории, где ее расход остается чрезмерным. Особое внимание авторы уделяют глобальной торговле продукцией, производство которой требует значительных объемов воды, что усугубляет дефицит в уязвимых регионах.

Соавтор отчета Рик Гогебум сообщил, что наибольший рост водопотребления зафиксирован именно в тех частях мира, где ресурсы уже были ограничены и где сегодня наблюдаются процессы масштабного высыхания. По его словам, водные ресурсы можно сравнить со сберегательным счетом: если расходовать больше, чем восполнять, истощение неизбежно.

Команда Университета Твенте, в которую вошли Александр Миялик и Хан Су, разработала карту мирового водопотребления с беспрецедентным разрешением - 10×10 км. Такой уровень детализации ранее не применялся в исследованиях глобального масштаба.

По оценкам ученых, около четверти всей используемой воды фактически вовлечено в мировую экономику через торговлю товарами. В качестве примера приводится производство хлопковых изделий в Пакистане, где на фоне экспорта сохраняется острая нехватка воды. Это, по мнению авторов, подтверждает, что водные ресурсы давно перестали быть исключительно локальной проблемой.

Отчет также указывает на значительный потенциал сокращения потребления воды: устранение неэффективных потерь в сельском хозяйстве способно снизить глобальный водозабор более чем на треть. Для этого необходимы современные системы орошения, рациональное землепользование и более эффективное управление ресурсами.

Несмотря на тревожные выводы, исследователи подчеркивают, что ситуация не является безнадежной. Детализированные данные позволяют точно определить регионы, где вмешательство принесет наибольший эффект.