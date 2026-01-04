Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мировое потребление воды за 20 лет выросло на 25% - Всемирный банк 0 91

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мировое потребление воды за 20 лет выросло на 25% - Всемирный банк
ФОТО: LETA

За последние два десятилетия глобальное потребление воды увеличилось на 25%, свидетельствует новый отчет Всемирного банка Global Water Monitoring Report. Эксперты фиксируют ускоренное истощение водных ресурсов, неэффективное водопользование и растущее влияние международной торговли товарами с высоким "водным следом".

В докладе Continental Drying отмечается, что мир стремительно теряет доступные запасы пресной воды. Исследование основано на самом масштабном массиве данных за всю историю наблюдений, значительный вклад в который внесли ученые Университета Твенте (Нидерланды).

Новые данные позволили точно определить регионы с рациональным использованием воды и территории, где ее расход остается чрезмерным. Особое внимание авторы уделяют глобальной торговле продукцией, производство которой требует значительных объемов воды, что усугубляет дефицит в уязвимых регионах.

Соавтор отчета Рик Гогебум сообщил, что наибольший рост водопотребления зафиксирован именно в тех частях мира, где ресурсы уже были ограничены и где сегодня наблюдаются процессы масштабного высыхания. По его словам, водные ресурсы можно сравнить со сберегательным счетом: если расходовать больше, чем восполнять, истощение неизбежно.

Команда Университета Твенте, в которую вошли Александр Миялик и Хан Су, разработала карту мирового водопотребления с беспрецедентным разрешением - 10×10 км. Такой уровень детализации ранее не применялся в исследованиях глобального масштаба.

По оценкам ученых, около четверти всей используемой воды фактически вовлечено в мировую экономику через торговлю товарами. В качестве примера приводится производство хлопковых изделий в Пакистане, где на фоне экспорта сохраняется острая нехватка воды. Это, по мнению авторов, подтверждает, что водные ресурсы давно перестали быть исключительно локальной проблемой.

Отчет также указывает на значительный потенциал сокращения потребления воды: устранение неэффективных потерь в сельском хозяйстве способно снизить глобальный водозабор более чем на треть. Для этого необходимы современные системы орошения, рациональное землепользование и более эффективное управление ресурсами.

Несмотря на тревожные выводы, исследователи подчеркивают, что ситуация не является безнадежной. Детализированные данные позволяют точно определить регионы, где вмешательство принесет наибольший эффект.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #экология #исследования #изменение климата #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео