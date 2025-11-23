Тарантиновские диалоги в Белом доме. Избранный мэр Нью-Йорка Мамдани пришел к Трампу, сообщаетсяна страничук @oldLentach в соцсети Х.
Журналист: Вы утверждаете, что считаете президента Трампа фашистом?
Мамдани: Я говорил о...
Трамп: Ничего, я понимаю, просто скажите «да». Это проще, чем объяснять. Я не против.
Мандани: Да.
