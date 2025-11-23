Baltijas balss logotype
Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
соцсети
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино

Тарантиновские диалоги в Белом доме. Избранный мэр Нью-Йорка Мамдани пришел к Трампу, сообщаетсяна страничук @oldLentach в соцсети Х.

Журналист: Вы утверждаете, что считаете президента Трампа фашистом?

Мамдани: Я говорил о...

Трамп: Ничего, я понимаю, просто скажите «да». Это проще, чем объяснять. Я не против.

Мандани: Да.

#президент #интервью #социальные сети #фашизм #Нью-Йорк #политика
Оставить комментарий

