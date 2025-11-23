Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные 0 873

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные
ФОТО: Global Look Press

В НАТО заявили, что не смогут оперативно передавать разведданные Киеву без США.

Если США откажутся передавать Украине разведданные, то НАТО не сможет делать это так же оперативно. Последствия такого шага Вашингтона раскрыл специальный представитель генсека альянса по странам Закавказья и Центральной Азии, исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай в интервью для издания Politico.

Он заявил, что возможности США в этой области уникальны. Аппатурай подчеркнул, что полностью заменить Соединенные Штаты как поставщика такой информации невозможно. По словам политика, несмотря на то, что в Европе есть собственные космические программы, которые позволяют передавать разведданные Украине уже сейчас, полный переход к европейским технологиям будет долгим и дорогостоящим.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #Европа #безопасность #технологии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео