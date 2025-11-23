Если США откажутся передавать Украине разведданные, то НАТО не сможет делать это так же оперативно. Последствия такого шага Вашингтона раскрыл специальный представитель генсека альянса по странам Закавказья и Центральной Азии, исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай в интервью для издания Politico.

Он заявил, что возможности США в этой области уникальны. Аппатурай подчеркнул, что полностью заменить Соединенные Штаты как поставщика такой информации невозможно. По словам политика, несмотря на то, что в Европе есть собственные космические программы, которые позволяют передавать разведданные Украине уже сейчас, полный переход к европейским технологиям будет долгим и дорогостоящим.