План США по урегулированию конфликта на Украине включает амнистию для украинского лидера Владимира Зеленского, которая защитит его от антикоррупционного скандала. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, причиной этой попытки мира стало ощущение, что недавние неудачи на поле боя в Донецкой области и коррупционный скандал в Киеве поставили Украину на грань перелома», — говорится в материале.

Уточняется, что американские чиновники предложили включить в план пункт о послевоенной амнистии по просьбе Украины, чтобы укрепить уверенность Зеленского и его правительства в том, что они не будут подвержены расследованиям, даже если текущий коррупционный скандал приобретет более широкие масштабы.