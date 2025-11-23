Администрация президента США Дональда Трампа может включить в план по урегулированию конфликта на Украине поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу», — заявил журналисту издания один из ключевых чиновников.

По мнению собеседников WP в Белом доме, гарантии безопасности для Украины в мирном плане Трампа «пока недостаточно прочны». Предполагается, что американский лидер может ужесточить или, наоборот, отменить ограничение численности Вооруженных сил Украины в 600 тысяч человек.

Как заявил изданию один из американских чиновников, план из 28 пунктов может быть пересмотрен в ближайшие дни. При этом администрация Трампа «на 100 процентов» поддерживает дальнейшее предоставление Украине разведывательных данных.