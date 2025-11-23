Baltijas balss logotype
Стало известно о возможной передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа 1 351

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о возможной передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа
ФОТО: Global Look Press

WP: США могут включить в план Трампа поставки ракет Tomahawk Украине.

Администрация президента США Дональда Трампа может включить в план по урегулированию конфликта на Украине поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу», — заявил журналисту издания один из ключевых чиновников.

По мнению собеседников WP в Белом доме, гарантии безопасности для Украины в мирном плане Трампа «пока недостаточно прочны». Предполагается, что американский лидер может ужесточить или, наоборот, отменить ограничение численности Вооруженных сил Украины в 600 тысяч человек.

Как заявил изданию один из американских чиновников, план из 28 пунктов может быть пересмотрен в ближайшие дни. При этом администрация Трампа «на 100 процентов» поддерживает дальнейшее предоставление Украине разведывательных данных.


#США #Украина #Дональд Трамп #безопасность #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Эта новость полугодичной давности.

    7
    1

