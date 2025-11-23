Прокуратура Дортмунда расследует, был ли 100-летний экс-охранник нацистского лагеря для советских военнопленных причастен к убийствам. В лагере Stalag VI A в Хемере погибли около 24 тысяч заключенных.

Правоохранительные органы Германии ведут расследование в отношении 100-летнего бывшего охранника лагеря для советских военнопленных в Хемере. В воскресенье, 23 ноября, замглавы Центра по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге прокурор Михаэль Отте (Michael Otte) подтвердил DW, что по завершении предварительного следствия это ведомство передало дело в прокуратуру Дортмунда.

По словам дортмундского прокурора Андреаса Бренделя (Andreas Brendel), обвиняемому инкриминируют то, что, служа в 1943-1944 годах охранником в стационарном лагере (Stammlager, сокращенно Stalag) VI A в Хемере (сегодняшняя федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), он принимал участие в "действиях, направленных на совершение убийства". Об этом прокурор сообщил накануне газете Bild.

Дело может не дойти до суда

В конце октября об этом расследовании писала и шлезвиг-гольштейнская газета Quickborner Tageblatt. Она отмечала, что еще под вопросом, дойдет ли дело до суда: для этого прокуратура должна собрать достаточно доказательств, обвиняемый должен быть признан способным предстать перед судом и дожить до процесса.

Лагерь Stalag VI A в Хемере был создан в 1939 году. С преобразованием осенью 1942 года в лагерь для военнопленных из Советского Союза в нем резко повысилась смертность - там погибли около 24 тысяч заключенных. Условия содержания в переполненном лагере были катастрофическими: в нем царили антисанитария и паразиты, свирепствовали дизентерия и туберкулез. Заключенные недоедали и были вынуждены выполнять тяжелые работы, в том числе в угольных шахтах. Лагерь был освобожден армией США в апреле 1945 года.

Последние дела против пособников нацистов

Как отмечала в октябре Quickborner Tageblatt, сейчас Германия оказалась на пороге "конца юридической проработки нацистской эпохи". Журналисты издания напомнили, что приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер, вынесенный в декабре 2022 года, уже называли "последним приговором пособнице нацистов в Германии" и, скорее всего, он таким и останется.

По подсчетам газеты, три года назад в Германии велось семь процессов против экс-пособников нацистов в возрасте от 96 лет до 101 года. Все эти дела были прекращены, так как обвиняемые умерли, были признаны недееспособными или же за недостатком улик.