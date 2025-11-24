Так озаглавлено в еженедельнике Ir интервью с живущим в США политологом, историком и писателем Юрием Фельштинским, покинувшим СССР еще в 1978 году. В нем он прослеживает преемственность политики Москвы в отношении Запада:

«Путин начал как бы с того места, где в Европе остановились Сталин и советское господство… Просто идея Коминтерна как союза коммунистических партий была заменена идеей создания 5-го Интернационала. Третий был коммунистическим, Четвертый – Интернационалом Троцкого, а в Пятом Интернационале были бы объединены все те силы, которые хотят разрушить западный демократический мир. Поэтому мы видим, что Путин где-то опирается на левых, где-то на правых, на крайне правых, на фашистов, где надо, на зеленых, где надо, на анархистов».

Шансы Путина на сохранение власти оцениваются господином Фельштинским высоко: «Он здоровый человек, спортивный, не пьет, не курит. Останется на посту за одним исключением – если не начнет большую войну. Если начнет крупную войну, это будет конец Путина, это будет конец системы, созданной его режимом, и это будет конец Российской Федерации в том виде, в котором она существует сегодня».