«Целью корпорации спецслужб, управляющей Россией, является мировое господство» 3 942

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Целью корпорации спецслужб, управляющей Россией, является мировое господство»
ФОТО: пресс-фото

Так озаглавлено в еженедельнике Ir интервью с живущим в США политологом, историком и писателем Юрием Фельштинским, покинувшим СССР еще в 1978 году. В нем он прослеживает преемственность политики Москвы в отношении Запада:

«Путин начал как бы с того места, где в Европе остановились Сталин и советское господство… Просто идея Коминтерна как союза коммунистических партий была заменена идеей создания 5-го Интернационала. Третий был коммунистическим, Четвертый – Интернационалом Троцкого, а в Пятом Интернационале были бы объединены все те силы, которые хотят разрушить западный демократический мир. Поэтому мы видим, что Путин где-то опирается на левых, где-то на правых, на крайне правых, на фашистов, где надо, на зеленых, где надо, на анархистов».

Шансы Путина на сохранение власти оцениваются господином Фельштинским высоко: «Он здоровый человек, спортивный, не пьет, не курит. Останется на посту за одним исключением – если не начнет большую войну. Если начнет крупную войну, это будет конец Путина, это будет конец системы, созданной его режимом, и это будет конец Российской Федерации в том виде, в котором она существует сегодня».

Оставить комментарий

(3)

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го ноября

    Уже реальной блевотиной воняет от ВВ.

    10
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Очередной высер мозга. Известно, что самый ярый католик - это крещеный еврей. Так и самый рьяный русофоб - это русский (или украинец), сбежавший на Запад.

    27
    0
  • A
    Aleks
    24-го ноября

    Ой,смешно...Путин хочет мирового господства...😂😂Кто действительно хочет мирового господства-того этот ,,эксперт,,не называет,а отвлекает внимание на ,,плохого следователя,,который сам лицо подконтрольное и не независимое,а работающего на тех людей ,,которые и хотят стать ,,владычицей морскую,,а вот получится ли у них-второй вопрос.С войной на Украине все получилось,получилось с Ковидом,но здесь вопрос посерьёзнее и противодействие идёт серьезное... Так что будем наблюдать и поддерживать ,,светлые силы,,по мере сил и возможностей... Притом никакие корпорации спецслужб не управляют странами-они работают на политические системы при своем интересе.Ведь не секрет для россиян ,что главные ФСБ шники,периодически уезжающие на ПМЖ в Израиль😋😂-реальные миллиардеры в долларовом эквиваленте. Даже тот же Либерман-Андропов ,директор КГБ,ничего б не сделал,пока не вышел из под влияния Политбюро,предъявив Брежневу компру на дочь.И уже потом притащил в Москву внука хабадного раввина Мойшу Гарбера,пристроил его во власть и под этой крышей начал крушить СССР...👽🔯😈

    5
    14
Читать все комментарии

