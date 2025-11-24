Baltijas balss logotype
«Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов 0 535

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
ФОТО: dreamstime

В "мирном плане" прекращения войны в Украине остались 19 из 28 пунктов, пишут СМИ. Ранее Киев сообщал, что документ подвергся редактуре. Канцлер ФРГ Мерц предлагал оставить в нем всего один пункт.

Предложенный администрацией Дональда Трампа "мирный план" прекращения войны в Украине сокращен с 28 до 19 пунктов. Изменения были внесены после переговоров в Женеве, написали в понедельник, 24 ноября, британская газета Financial Times и американская The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Число пунктов не окончательное

Они не уточнили, какие именно положения удалены из плана. Собеседники WP отдельно отметили, что точное число еще окончательно не согласовано. По их данным, в основе по-прежнему лежит первоначальное предложение США, а не один из европейских проектов, которые публиковались в СМИ.

Европейские предложения были "полезными", но США по-прежнему сосредоточены на своем первоначальном документе, заявил источник WP.

Мерц предлагает оставить один пункт

Секретарь СНБО Рустем Умеров в ходе переговоров с США в Женеве 23 ноября сообщал, что первоначальный план Трампа подвергся новой редактуре. Какой именно, чиновник не уточнил. Советник офиса президента Украины Александр Бевз написал в Facebook 24 ноября, что "плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует: часть пунктов изъята, часть - изменена".

23 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выдвинул свою инициативу по Украине, предложив сократить план из 28 пунктов до одного. В интервью DW Мерц высказал особое недовольство тем положением первоначального плана, где говорилось, что замороженные активы РФ инвестируют в Украину, а затем половина прибыли от этих вложений достанется США. Канцлер назвал это "немыслимым".

#США #Украина #дипломатия #переговоры #Германия #политика
