Президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатами «Слуги народа» и, в частности, обсудил так называемый «Миндичгейт». Однако успешной встречу назвать сложно. Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака Зеленский отказался, как и перезапустить Кабмин. Собеседники среди депутатов после дискуссии с президентом делают вывод: политический кризис продолжается. Не исключают опрошенные должностные лица и «контратаки» в сторону НАБУ и САП. Смог ли Зеленский хотя бы смягчить эффект коррупционного скандала?

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит гособоронных компаний. Информация о возможных нарушениях будет направлена правоохранительным органам. Об этом говорится в сообщении главы государства на его канале в Telegram.

"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы важные решения. Уже проводится аудит деятельности государственных энергетических компаний – всех соответствующих финансовых операций", - написал лидер страны.

Также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.

"Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и также еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - подчеркнул президент.

"Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", - подвел итог Зеленский. Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко о дальнейших решениях для очищения и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными институтами и анонсировал кадровые решения.

Добавим, что в правительстве анонсировали проведение аудита всех госкорпораций после того, как НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции Мидас по выявлению коррупции в энергетике, в том числе, по отмыванию средств Энергоатома в больших масштабах.