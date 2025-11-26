Пункты о территориях и закреплении невступления Украины в НАТО должны быть согласованы на уровне президентов.

Украинская и американская делегации после переговоров вместе поужинали в итальянском ресторане Il Lago в женевском Four Seasons.

В Женеве удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть спорных - скорректировать, - сообщает РБК-Украина.

Среди них - вопросы численности ВСУ, ЗАЭС, формата обмена пленными и возвращения осужденных.

Один из спорных моментов в "черновике" касается требования о выводе украинской армии из Донецкой области.

Встреча Зеленского и Трампа может состояться уже на днях. Как сообщают источники, США предложили Украине гарантии безопасности сроком на 10 лет. Если РФ снова пойдет в наступление, президент США получает право задействовать вооружённые силы и разведку, а НАТО вместе с союзниками обязуются действовать согласованно с США.

Ранее Reuters опубликовало версию европейского мирного плана по Украине. Он отличается от варианта The Telegraph.

Главные отличия:

Установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч.

Перезапуск Запорожской атомной станции под контролем МАГАТЭ, а выработанную энергию делить поровну между РФ и Украиной.

НАТО не будет размещать свои войска в Украине на постоянной основе в мирное время.

Возможность возвращения РФ в формат G8.

Выборы в Украине после подписания соглашения.

Украина не будет силой восстанавливать контроль над оккупированными территориями.

Политический аналитик Дмитрий Дризе в телеграм-канале "Кремлевский безбашенник", обратил внимание, что президент Украины записал обращение к народу, где явно прослеживалась растерянность и, может быть, даже неуверенность в своих силах. Он впервые публично признал, что страна может потерять ключевого союзника, что в текущей ситуации означает полное поражение и на поле битвы, и хаос во власти.

В первую очередь, имеется в виду очередной дедлайн Трампа — требование к Киеву подписать подготовленный Белым Домом мирный план до 27 ноября — в противном случае поставки вооружений и разведданных вполне могут прекратиться. Однако списывать Зеленского (политически) все-таки рано.

Дело в том, что 47-й президент Соединенных Штатов верен себе — под давлением общественности, своих собственных сотрудников, а также Европы он скорректировал позицию — мол, не нужно торопиться с выводами — этот нынешний мирный план — еще не окончательное предложение. За прошедшие три дня на Трампа удалось повлиять.

И точно — в Женеве начались переговоры — с участием госсекретаря Марко Рубио, европейских стран и, что особенно важно, главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого требовали уволить, но, как видно, не уволили. Более того, он продолжает курировать самое главное направление. Что еще нужно особо подчеркнуть, консультации проводятся без участия России. Их смысл в том, чтобы найти компромисс между Украиной и ее союзниками — выступить с единых позиций. Как бы то ни было, с поддержкой Европы Зеленский на коне.