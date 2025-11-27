Baltijas balss logotype
Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки 0 479

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки
ФОТО: twitter

Восемь фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года приговорены военным судом в Ростове-на-Дону к пожизненным срокам. Всего обвиняемыми по делу проходят 13 человек - граждане РФ, Украины и Армении.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года к пожизненным срокам. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщил из зала суда корреспондент издания "Медиазона". Суд также взыскал с подсудимых более 7 млрд руб. по искам потерпевших о возмещении материального ущерба и морального вреда, в том числе по иску Минобороны РФ - 14 млн 847 тыс. рублей.

Обвиняемыми по делу в общей сложности проходят 13 человек - граждане России , Украины и Армении . Восемь из них задержаны: это Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Все они признаны виновными в теракте и перевозке взрывчатки. Соломко и Терчанян также осуждены за контрабанду взрывчатых веществ.

По версии следствия, шесть предпринимателей, фермер и дальнобойщик помогли спецслужбам Украины подорвать на Крымском мосту грузовик со взрывчаткой, в результате чего погибли пять человек. Никто из обвиняемых вину не признал - все они настаивают, что не знали о грузе и просто делали свою обычную работу. Суд рассматривал дело в закрытом режиме.

Подрыв Крымского моста осенью 2022 года

8 октября около шести часов утра на мосту, соединяющем Краснодарский край РФ с аннексированным украинским полуостровом Крым, прогремел взрыв. В результате обрушились два пролета Крымского моста , предназначенных для автомобильного движения. Погиб водитель грузовика, на котором перевозилась взрывчатка, и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине. По версии российских силовиков, взрывное устройство, спрятанное в рулонах с полиэтиленовой пленкой, провезли из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию, подменив документы на груз.

В августе 2023 года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что это была операция его спецслужбы, и раскрыл некоторые детали. По его словам, взрывчатку обмотали целлофаном, чтобы скрыть ее от таможенных сканеров . Получившимися рулонами, которые выглядели как "абсолютно гражданский груз", забили целый контейнер, их суммарный вес в тротиловом эквиваленте составлял 21 тонну. Кроме того, украинcкой спецслужбе удалось деактивировать российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат GPS-датчики.

Малюк не стал раскрывать детали того, как взрывчатку из Украины доставили к мосту, заявив только, что вся операция осуществлялась исключительно силами СБУ.

#суд #терроризм #Украина #взрыв #спецслужбы #теракт #следствие #судебный процесс #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
