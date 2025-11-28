Baltijas balss logotype
NBC: министр армии США предупредил Киев о «неизбежном поражении» 0 619

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Сорокалетний военачальник привез Зеленскому плохие вести.

Министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве на прошлой неделе предупредил Украину о «неизбежном поражении», сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По словам собеседников, министр заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят «неминуемое поражение».

Дрисколл уверен, что ситуация будет только ухудшаться и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем.

США также дали понять, что не смогут продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в прежних объемах, рассказали источники.

По их словам, Дрисколл озвучил свое предупреждение после того, как представил мирный план. «Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», — сказал один из источников.

Украина «вежливо» отказалась подписать мирный план в том виде, в каком тот был представлен, отмечает телеканал. Financial Times, описывая встречу министра армии с послами европейских стран и западным чиновниками в киевской резиденции временного поверенного в делах США на Украине Джулии Дэвис, писала, что опоздавший Дрисколл заявил: пора «покончить с этим дерьмом». «У нас мало времени для мира, президент Трамп хочет мира сейчас», — утверждал Дрисколл.

#США #Украина #мирные переговоры #политика
