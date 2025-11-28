Baltijas balss logotype
В декабре финны закончат пограничный забор за Полярным кругом 1 262

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Настоящее финское качество.

Настоящее финское качество.

Через каждые 20 метров планируется установить мачты с камерами и посты наблюдения.

Финляндия строит забор на границе с Россией, который обойдется бюджету почти в €2,5 млрд. В российском МИД с иронией прокомментировали эту новость, посоветовав Хельсинки не забыть построить еще и туалеты на случай победы «худших фобий», так как «это единственное, что им пригодится».

Скоро исполняется ровно два года с момента закрытия границы.

Власти Финляндии начали возводить забор в нескольких метрах от границы с Россией, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на погранслужбу страны. В Лапландии работы должны быть завершены уже к 9 декабря.

Ограждение изготовлено из 3,5-метровой плотной сетки-рабицы. Через каждые 20 метров планируется установить мачты с камерами и посты наблюдения, через каждые 500 метров – проходы для обслуживания, через каждые 3 километра – проходы для животных.

Стоимость возведения ограждения на каждые 200 километров примерно равна €362 млн. Протяженность границы – 1300 километров.

Финские власти начали постепенно закрывать границу еще осенью 2023 года, объясняя свое решение растущим потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые якобы незаконно проникают на территорию Евросоюза.

В декабре в Хельсинки должен пройти автопробег, который организует русскоязычное «Александровское общество». Он приурочен ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что права людей на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

#Финляндия #граница #миграция #безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    К тому времени финская история успеха сдохнет окончательно.Оказывается финны хорошо жили, потому что пользовали российский газ, нефть , электричество и древесину, пока не были в НАТО. Вошли в НАТО и лайма кончилась, экономика летит в там тарарам. Так вот оказывается, где финская Нокия, не телефоны, а дружба с Россией

    3
    1

