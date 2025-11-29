Baltijas balss logotype
Средний россиянин отдаст в 2026 году более 50% доходов на налоги и коммунальные платежи 4 211

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные массы в целом не избалованы благосостоянием.

Народные массы в целом не избалованы благосостоянием.

Расходы на обслуживание домов повысят на 15 процентов.

Телеграм-канал "Кремлевский Безбашенник" задается вопросом: "Пока прогрессивная общественность занята подсчетом числа пунктов в очередном проекте мирного соглашения по Украине, остановимся на более приземленном вопросе - а сколько в среднем гражданин РФ будет платить налогов в 2026 г.?"

Вопрос приобретает особенную актуальность в связи с тем, что с замороженными зарубежными резервами, похоже, придется попрощаться при любом сценарии, что неминуемо найдет отражение в росте налогового бремени.

В РФ, как известно, одна из самых низких ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13-22%, которая до недавнего времени была единой и составляла рекордные 13%. Правда, в не самой богатой Черногории она составляет лишь 9-15%, но не будем придираться, так как основное бремя заключается все равно не в НДФЛ, а в косвенных налогах, то есть налогах, которые уже включены в цену продавцом, поэтому граждане их как бы не платят, а следовательно, и задавать вопросы по поводу их расходования как бы некому.

"На самом деле, мы за все платим, и еще как. Проиллюстрируем на примере гражданина РФ с доходом 50 тыс. руб. в месяц", - предлагают блогеры. То есть, 500 евро.

"НДФЛ составит 6,5 тыс. руб. Если предположить, что среднемесячный размер потребительской корзины без учета ЖКУ, куда входят продукты питания, одежда, транспортные расходы, расходы на лекарства и т.д., составляет порядка 30 тыс. руб., то расчетный размер уплачиваемых в месяц основных косвенных налогов в виде НДС и акцизов составит не менее 5,5 тыс. руб. Средний размер платежа за ЖКУ в 2026 г., который уже можно смело приравнивать к косвенному налогу, составит порядка 6 тыс. руб. Если у гражданина РФ есть автомобиль, то это еще примерно 1,5 тыс. в месяц в виде транспортного налога. Ну и не стоит забывать о ставших неотъемлемой частью жизни штрафах, оплатах парковки и т.п., что добавит к ежемесячным платежам в бюджет еще пару тысяч.

Таким образом, по самой грубой оценке, в 2026 г. условный гражданин РФ отдаст из своих доходов в бюджет порядка 45%, из которых порядка 70% - опосредованно в виде косвенных налогов.

Особое внимание можно уделить динамике расходов на жилищно-коммунальные услуги, которые, согласно распоряжению Правительства РФ, будут повышены дважды - с 1 января и 1 октября. Причем, если в первом случае повышение составит в среднем 1,5%, то во втором - уже 15%. На память приходит повышение в среднем на 15%, уже состоявшееся в июле 2025, а также индексация в июле 2024 г. с общим обоснованием, что до этого тарифы не поднимали целых полтора года - с декабря 2022 г., что, однако, не помешало им вырасти за этот период, по официальным данным, не менее чем на 8%.

При сохранении подобной динамики уже в 2027 г. условный гражданин РФ будет по факту отдавать в доход бюджета более 50% своих доходов. Самое интересное, правда, произойдет, если он этих этих доходов лишится, а оплачивать ЖКУ, продукты питания и предметы первой необходимости все равно за счет чего-то придется".

#налоги #деньги #финансы #инфляция #бюджет #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    29-го ноября

    Каждый латвиец плтит 35.09% соц налог,21 % - подоходный налог, итого, с учетом минималки не менее 50% от дохода. Коммунальные услуги стоят не менее 10%, все акцизы на все еще не менее 10%. Итого средний латвиец живет от зарплаты до зарплаты работая на туалет и житье.

    7
    1
  • ОВ
    Оби Ван
    29-го ноября

    Меня прям зацепило. Допустим: грязная ЗП 2000. Минус налог - на руки 1460. Это минус 26%. Дальше ПВН 21%. Уже 47% ну и вишенка на кучку говна, это ЖКХ примерно 300 денег (это скромно) А 300 денег от 1460 это 20%. Итого 47 + 20 равно 67%. Впечатление такое, что в журналистике долбоёбы работают, которые только говорить ртом умеют.

    6
    1
  • A
    Aleks
    29-го ноября

    Поэтому не надо превозносить Россию и Путина,который,якобы поднял Россию с колен .Везде на постсоветском пространстве(разве что за исключением Белоруссии)дикий капитализм,где о людях не думают совершенно,а обогащается только небольшое количество людей,близких к императору или к власти... ,,Тут вам не равнина,тут климат иной,,в отличии от тех времён,когда все ж ценился человек. ,,Я работал как раб на галерах,,,В А Путин.😀😀😀 Это среднестатический россиянин и не только он работают как рабы на галерах,пытаясь оплатить все счета ,еду и как то более менее существовать. Тех времён,когда при окладе в 130 руб ИТР ты платил за однушку 5 руб,включая все полностью,уже не будет,если снова не бахнет ,,Аврора,,и буржуев не начнут вешать на столбах..Кто то в России подсчитал,что всех депутатов ГД можно повесить на столбах ,которых вполне хватает ,начиная от Москвы и дальше... У одного Лукашенко платежи за коммуналку ,включая все и даже интернет,ещё более менее сопоставимы с советскими временами при средней зарплате в стране 2400 рублей... Как говорил Жири новский,идти после 90-х надо было по пути Белоруссии,но Моисеи повели нас всех другим путем и вот результат.Достаиочно плачевный,но не для всех...👽😈

    2
    2
  • ОВ
    Оби Ван
    29-го ноября

    А сколько отдаёт средний латвиец? Меньше? А если посчитать?

    18
    1
Читать все комментарии

