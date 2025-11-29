Телеграм-канал "Кремлевский Безбашенник" задается вопросом: "Пока прогрессивная общественность занята подсчетом числа пунктов в очередном проекте мирного соглашения по Украине, остановимся на более приземленном вопросе - а сколько в среднем гражданин РФ будет платить налогов в 2026 г.?"

Вопрос приобретает особенную актуальность в связи с тем, что с замороженными зарубежными резервами, похоже, придется попрощаться при любом сценарии, что неминуемо найдет отражение в росте налогового бремени.

В РФ, как известно, одна из самых низких ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13-22%, которая до недавнего времени была единой и составляла рекордные 13%. Правда, в не самой богатой Черногории она составляет лишь 9-15%, но не будем придираться, так как основное бремя заключается все равно не в НДФЛ, а в косвенных налогах, то есть налогах, которые уже включены в цену продавцом, поэтому граждане их как бы не платят, а следовательно, и задавать вопросы по поводу их расходования как бы некому.

"На самом деле, мы за все платим, и еще как. Проиллюстрируем на примере гражданина РФ с доходом 50 тыс. руб. в месяц", - предлагают блогеры. То есть, 500 евро.

"НДФЛ составит 6,5 тыс. руб. Если предположить, что среднемесячный размер потребительской корзины без учета ЖКУ, куда входят продукты питания, одежда, транспортные расходы, расходы на лекарства и т.д., составляет порядка 30 тыс. руб., то расчетный размер уплачиваемых в месяц основных косвенных налогов в виде НДС и акцизов составит не менее 5,5 тыс. руб. Средний размер платежа за ЖКУ в 2026 г., который уже можно смело приравнивать к косвенному налогу, составит порядка 6 тыс. руб. Если у гражданина РФ есть автомобиль, то это еще примерно 1,5 тыс. в месяц в виде транспортного налога. Ну и не стоит забывать о ставших неотъемлемой частью жизни штрафах, оплатах парковки и т.п., что добавит к ежемесячным платежам в бюджет еще пару тысяч.

Таким образом, по самой грубой оценке, в 2026 г. условный гражданин РФ отдаст из своих доходов в бюджет порядка 45%, из которых порядка 70% - опосредованно в виде косвенных налогов.

Особое внимание можно уделить динамике расходов на жилищно-коммунальные услуги, которые, согласно распоряжению Правительства РФ, будут повышены дважды - с 1 января и 1 октября. Причем, если в первом случае повышение составит в среднем 1,5%, то во втором - уже 15%. На память приходит повышение в среднем на 15%, уже состоявшееся в июле 2025, а также индексация в июле 2024 г. с общим обоснованием, что до этого тарифы не поднимали целых полтора года - с декабря 2022 г., что, однако, не помешало им вырасти за этот период, по официальным данным, не менее чем на 8%.

При сохранении подобной динамики уже в 2027 г. условный гражданин РФ будет по факту отдавать в доход бюджета более 50% своих доходов. Самое интересное, правда, произойдет, если он этих этих доходов лишится, а оплачивать ЖКУ, продукты питания и предметы первой необходимости все равно за счет чего-то придется".