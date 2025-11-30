Германия вернет Польше ценные архивы Тевтонского ордена, похищенные из Варшавы во время Второй мировой войны, а также скульптуру, изображающую голову святого, похищенную из города Мальборк (Маринебург), пишет польский сайт Onet.

Это произойдет завтра во время межведомственных консультаций в Берлине и станет одним из важнейших событий за последние годы в истории борьбы Польши за возвращение похищенных во время войны предметов культурного наследия.

Речь идет о 73 пергаментных рукописях, похищенных гитлеровцами во время Второй мировой войны из Главного архива старых документов в Варшаве. Польша начала добиваться возвращения этих архивов еще в 1948 году.

К архивам будет добавлен фрагмент скульптуры XIV века, а именно голова святого Иакова Старшего, похищенная уже после войны, в 1957 году, из костела Пресвятой Девы Марии в Мальборке (Маринебурге).

Напомним, Польша требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро. Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

В итоге сошлись на 73 пергаментных рукописях и одной голове святого Иакова Старшего.