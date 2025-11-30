Росся начала запускать с территории Беларуси множество воздушных шаров с контрабандой, оснащенных GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву. Как пишет The Telegraph, это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.

Так, с октября второй по величине аэропорт Прибалтики, Вильнюс, был вынужден закрываться девять раз из-за нашествия воздушных шаров. За последний год литовские власти перехватили не менее 550 воздушных шаров, хотя истинное число запусков, вероятно, гораздо выше; по данным балтийского информационного агентства "Белсат", сбивают лишь около 28% воздушных шаров.

"Литовские чиновники сообщили The Telegraph, что рои воздушных шаров — это "гибридная атака" на Запад, осуществляемая с одобрения белорусского диктатора Александра Лукашенко… Они также предупредили, что запуски воздушных шаров представляют "серьёзную" угрозу безопасности НАТО на её восточном фланге и "осуществляются в более широком контексте агрессивной войны России против Украины", - говорится в статье.

Хотя воздушные шары, как правило, перевозят контрабанду, литовские эксперты утверждают, что в будущем они могут быть оснащены шпионскими камерами, зажигательными устройствами или взрывчаткой.

Ещё большую тревогу, подчеркивают они, вызывает то, что воздушные шары помогают России составлять карту слабых мест на восточном фланге НАТО каждый раз, когда им удаётся пересечь границу.

Проблема в том, что поскольку воздушные шары могут достигать высоты 8 800 м, они часто слишком высоко для поражения беспилотниками или огнестрельным оружием. Кроме того, существует риск, что груз воздушного шара, вес которого может достигать 50 кг, может убить или ранить людей при падении на землю.

Между тем, Советский Союз сошелся в битве с воздушными шарами в гораздо большем масштабе. Некоторые из этих воздушных шаров проникали более чем на 1 500 километров от советской границы вглубь территории. Согласно российским архивам, в период с 1956 по 1977 год над территорией Советского Союза было обнаружено в общей сложности 4 112 воздушных шаров, из которых всего 793 были сбиты истребителями. Хотя некоторые из этих воздушных шаров принадлежали гражданским исследовательским организациям, большинство из них ожидаемо использовались в военных целях.

Пик активности шпионских воздушных шаров пришелся на январь и февраль 1956 года, когда было запущено почти 2 000 воздушных шаров. После этого они наблюдались гораздо реже, за исключением коротких периодов повышенной интенсивности. Много лет спустя, в декабре 1980 года и январе 1981 года, советская система ПВО зафиксировала присутствие нескольких сотен воздушных шаров. Воздушный шар, несмотря на простоту, способен на многое. Например, взять пробы воздуха над определенными объектами. Очень интересны были ядерные предприятия и полигоны Советского Союза.

В течение одного периода отбора проб, с 11 августа по 14 сентября 1975 года, над советской территорией на высоте от 10 000 до 15 000 метров было обнаружено 11 дрейфующих воздушных шаров. Они были атакованы перехватчиками советских войск ПВО, в том числе истребителями МиГ-19, МиГ-21, Ту-128, Су-15ТМ и Як-28П. Иногда против одного воздушного шара действовала целая эскадрилья из 12 самолетов. Из этих 11 воздушных шаров 8 были сбиты.

В двух случаях было установлено, что несмотря на то, что шар сбит не был, оборудование, перевозимое воздушными шарами, было уничтожено. Еще один воздушный шар не был поврежден. Средний расход боеприпасов был высоким: 1,4 ракеты класса «воздух-воздух», 26 неуправляемых ракет и 112 пушечных снарядов на воздушный шар. В принципе, расход не такой уж смертельный, однако если умножить цифры на сотни запущенных воздушных шаров, становится понятно, что война была весьма жестокой.

Когда воздушные шары практически заполонили воздушное пространство СССР, вполне естественно, что правительство начало принимать срочные меры.

В ударном темпе были модернизированы зенитные ракеты комплексов С-25 «Беркут» и С-125 «Нева» с тем, чтобы научить их «видеть» и поражать такие объекты, как воздушные шары. КБ столь же спешно работали над радарами, способными обнаруживать столь неудобную и неконтрастную цель, как аэростат. Естественно, не сидели, сложа руки, в авиационных КБ. Там тоже шла работа над перехватчиками воздушных шаров, тем более что ПВО уже имело представление о том, какой самолет им нужен. И в начале 50-х годов прошлого века закипела работа над весьма своеобразными проектами.

Разработка советских самолетов-перехватчиков, способных бороться с высотными аэростатами, началась в августе 1951 года, когда Совет Министров поручил нескольким КБ подготовить предложения. От самолетов-перехватчиков аэростата не требовалась высокая скорость, так как их цели не отличались высокой скоростью, зависевшей исключительно от ветра. Важнейшим фактором была возможность достичь очень большой высоты, а также маневрировать, оказавшись там.

Поскольку радар был не очень эффективен для обнаружения и сопровождения воздушных шаров, самолет должен был быть оснащен электрооптическим прицелом. Вооружение должно было представлять собой скорострельную пушку, способную поражать аэростаты, летящие значительно выше потолка истребителя. В ноябре 1951 года КБ Яковлева, которое специализировалось на высотных разведчиках, представило проект самолета-перехватчика аэростатов Як-25АШ (Як-25ПА), который делался на базе высотного самолета-разведчика Як-25РВ, имевшего прямое крыло большего размера, чем стреловидное крыло у Як-25. Вооружение самолета должно было представлять собой двухствольную пушку ГШ-23 в подвижной башне.

![0-aerostat-06 (1).jpg](https://bb.lv/storage/0-aerostat-06 (1).jpg)

Однако от проекта отказались из-за двигателей Р-11В-300, которые не смогли поднять самолет на высоту более 14 000 метров.

А вот Як-25 сбивали автоматические дрейфующие аэростаты (АДА) довольно часто. Причем работать по АДА приходилось не только приграничным полкам, но и тем, что находились в глубине советской территории. Так в 1960 г. летчики 146-го ГвИАП сбили AДA в районе Черкасс. Но работа летчиков-истребителей на Як-25 вообще достойна отдельного повествования...