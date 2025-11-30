Baltijas balss logotype
Залужный допустил мир в Украине без «полной победы» над РФ 1 584

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Залужный допустил мир в Украине без «полной победы» над РФ

Экс-главком ВСУ описал возможные сценарии завершения войны России против Украины. По словам Валерия Залужного, мир, "даже в ожидании следующей войны", дает шанс на политические изменения и восстановление.

Украина может заключить мирное соглашение с Россией, даже если не добьется в войне "полной победы", к которой стремится, считает бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В авторской колонке для издания Liga.net, опубликованной в субботу, 29 ноября, он описал возможные сценарии завершения войны, допустив замораживание боевых действий на несколько лет.

"Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе - распаду Российской империи. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", - пишет Залужный.

Он подчеркнул, что войну невозможно закончить "под давлением очередных информационных поводов". Завершение или остановка войны, особенно той, что идет на истощение, "будет зависеть от совокупности достижений или потерь на военном, экономическом и политическом фронтах", отметил генерал, добавив, что "обвал" на одном из таких фронтов "может вызвать появление лишь предпосылок для ее окончания". При этом Залужный признает, что в предлагаемых Украине вариантах мирного соглашения "каждый раз условия не становятся лучше".

Большинство войн в истории "не завершается победой одной стороны"

По словам экс-главкома ВСУ, важно помнить, что "война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой". "Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты", - отмечает Валерий Залужный.

Украинской победой, по его определению, может быть только распад современной Российской империи, а поражением - полная оккупация Украины в результате внутреннего коллапса государства. Все остальные варианты он называет продолжением войны в другой форме.

В то же время по достижении мира "можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства" благодаря инновациям и технологиям, о "формировании и укреплении основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создании справедливого суда", а также об "экономическом развитии страны, в частности на основе международных экономических программ восстановления страны", указывает генерал.

Читайте нас также:
#Украина #война #реформы #экономическое развитие #ВСУ #Валерий Залужный #Россия #политика
(1)
  • Е
    Ехидный
    30-го ноября

    полная победа ??? что они там курят ????

    16
    2

