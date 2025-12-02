Baltijas balss logotype
РФ заявила о захвате Покровска и Волчанска, Украина отрицает 4 1113

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: РФ заявила о захвате Покровска и Волчанска, Украина отрицает
ФОТО: пресс-фото

Глава Генштаба ВС РФ доложил Путину о взятии под контроль украинских городов Покровск и Волчанск. В Киеве говорят о продолжении боев за населенные пункты, несмотря на продвижение российской армии, пишет DW.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили города Покровск и Волчанск в Донецкой и Харьковской областях Украины. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину во время его визита 30 ноября в один из пунктов управления Объединенной группировки войск РФ, воюющей в Украине. Информацию о докладе Герасимова Путину распространил в понедельник, 1 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщается на сайте Кремля, командующие военных группировок "Центр" и "Восток" - Валерий Солодчук и Андрей Иванаев - также доложили российскому президенту о взятии под контроль южной части города Мирноград в Донецкой области и начале операции по захвату города Гуляйполе в Запорожской области Украины.

Генштаб ВСУ сообщил о продолжении боев за Покровск

Между тем Генеральный штаб ВСУ сообщил в ежедневном вечернем отчете, что на Покровском направлении до сих пор ведутся бои. "В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Шахово, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Ровно, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Филия и в направлении населенного пункта Гришино. Сейчас бои идут в пяти локациях", - говорится в сообщении украинского командования.

В нем также упоминаются бои вблизи Волчанска. Об отступлении подразделений ВСУ на новые позиции в отчете Генштаба не говорится.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 декабря по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже опроверг захват Покровска и Волчанска. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Покровске и на других направлениях "остается сложной".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко назвал заявления российской стороны о взятии под контроль населенных пунктов "повышением ставок в дипломатии" для западной аудитории. По словам Коваленко, Волчанск остается под контролем ВСУ, как и город Купянск в Харьковской области, о захвате которого Герасимов ранее также отчитывался Путину.

Продвижение России под Покровском

На картах OSINT-проектов, отслеживающих изменения линии фронта, ни Волчанск, ни Покровск все еще не полностью захвачены российской армией. Однако ранее украинский OSINT-проект DeepState сообщал об ускорившихся темпах захвата территорий Украины российскими войсками. По его данным, за неполную неделю в начале ноября ВС РФ захватили в Украине 134 квадратных километра территории - вдвое больше, чем в октябре.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), главную роль в формировании ситуации на поле боя, в частности с точки зрения продвижения российских войск под Покровском, сыграла многомесячная кампания России по уничтожению логистики ВСУ дронами вблизи тыла. Успеху армии РФ по всему фронту, особенно в направлении Покровска и Гуляйполя, способствовали также погодные условия - туман и осадки, говорилось в сводке ISW за 15 ноября.

DW

#Украина #дезинформация #ВСУ #Россия #политика
(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Некоторым "вездеССущим" всё видно с их стратегического дивана. :) А вель достаточно просто позвонить на ЛБС. Уж редакции это вполне по силам и средствам, да и старлинки работают пока...

    6
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Да чего там звонить, уже все кто мог эту туфту опровергли. Алкашу Герасимову просто требовалось покрасоваться перед фюрером (перед переговорами с американцами), пользуясь туманом, они послали несколько команд суицидников-флаговтыкателей, которые воткнули свою тряпку на каких-нибудь развалинах и сняли его с дрона. Тряпку снесли через 3 минуты, всех втыкателей уничтожили через 5. Но картинка есть, и плевать, что мясо ушло на фарш, будут "неизвестными солдатами" (ведь хрен кто их трупы полезет вытаскивать). Практика не нова, Бахмут так в свое время раз 20 брали в течение месяцев 3.

    0
    1
  • С
    Сарказм
    2-го декабря

    А Вашингтон еще не? Не дорабатывают сказочники, размаха не хватает...

    1
    12
  • 010725
    010725
    2-го декабря

    "Просто подари мне один Угледар, И потом Селидово мне подари, Принеси Горняк и Курахово в дар, Ну и из Покровска ты ... "

    Песня то сбылась.

    17
    2
