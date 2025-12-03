Baltijas balss logotype
1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения 0 127

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
Euronews
Изображение к статье: 1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения

На этой неделе по ряду регионов Азии прокатилась волна опустошения после рекордных ливней и штормовых нагонов. Спасатели всё ещё пытаются добраться до выживших после нескольких дней внезапных наводнений и оползней, которые оставили тысячи людей в изоляции и унесли жизни более 1 300 человек.

Людей находили, цепляющихся за крыши или деревья, чтобы выжить; дороги быстро превращались в стремительные реки грязи, тысячи домов были разрушены.

Индонезия, страна, пострадавшая сильнее всего, к вторнику, 2 декабря, зарегистрировала 753 погибших. Далее идут Шри-Ланка и Таиланд, где погибло соответственно 410 и 181 человек. В Малайзии также погибло три человека, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Что стало причиной смертоносных наводнений в Азии?

По словам представителя Всемирной метеорологической организации (WMO) Клэр Наллис, такие страны, как Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и Филиппины, сильнее всего пострадали от «сочетания муссонных осадков и активности тропических циклонов».

Муссоны — это не только дожди; на самом деле это сезонные ветровые режимы, которые приводят к резкому контрасту между сухим и дождливым сезонами.

Эта смена особенно заметна в Южной и Юго-Восточной Азии, где летний муссон приносит проливные дожди, жизненно важные для сельского хозяйства, экосистем и водоснабжения.

Тропические циклоны (их часто называют ураганами или тайфунами) представляют собой круговые штормы, характеризующиеся сильными ветрами и обильными дождями. Они получают энергию от тропических океанов и сохраняют свою силу, пока остаются над тёплой водой.

«Азия очень, очень уязвима к наводнениям», предупреждает Наллис, поясняя, что наводнения неизменно находятся на первом месте в списке климатических угроз в регионе.

При этом тропические циклоны, такие как Сеняр, который на прошлой неделе принёс проливные дожди и вызвал масштабные наводнения в Индонезии, Малайзии и на юге Таиланда, обычно встречаются крайне редко так близко к экватору.

«Такое мы наблюдаем нечасто, поэтому последствия усиливаются, потому что у местных сообществ нет опыта в подобных ситуациях», добавляет Наллис.

Виновато ли изменение климата?

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) предупреждает, что значительное потепление, наблюдаемое по всей Азии с XX века, повышает вероятность наводнений в муссонных регионах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Это связано с тем, что при повышении температуры воздуха на 1 °C атмосфера может удерживать примерно на семь процентов больше влаги, что может привести к более мощным и обильным дождям.

В прошлом году уровень углекислого газа, задерживающего тепло, в атмосфере вырос на рекордную величину; Организация Объединённых Наций предупредила, что это резко ускорит изменения климата на Земле и приведёт к более экстремальной погоде.

Доклад IPCC подтверждает, что в последние годы в Южной и Восточной Азии усиливается экстремальная дождевая активность, и добавляет, что частота таких погодных явлений будет только расти.

Профессор наук о Земле Городского университета Гонконга Бенджамин Хортон предупреждает, что хотя общее число смертоносных штормов может не «значительно увеличиться», их интенсивность и непредсказуемость возрастут.

«Кризис, вызванный человеком»

Наряду с глобальным потеплением эксперты указывают и на человеческую деятельность, усугубляющую последствия наводнений.

В Северной Суматре, Индонезия, власти сообщают, что наводнения и оползни унесли миллионы кубометров срубленной древесины. Это вызывает опасения, что незаконные рубки могли способствовать катастрофе.

Батанг-Тору, некогда густо покрытый лесом район, превратился в пустошь из переломанных брёвен и разрушенных домов.

Как сообщает AP News, по словам Рианды Пурбы из активистской группы «Индонезийский экологический форум», «это не просто природная катастрофа, это кризис, вызванный человеком».

«Вырубка леса и бесконтрольное развитие лишили Батанг-Тору устойчивости. Без срочного восстановления и более строгих мер защиты такие наводнения станут новой нормой».

