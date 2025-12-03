Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа и Канада в этом году закупят у США оружие для Украины на 4,3 млрд евро - Рютте 0 61

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Европа и Канада в этом году закупят у США оружие для Украины на 4,3 млрд евро - Рютте
ФОТО: LETA

Этим летом Вашингтон практически прекратил поставки оружия в Украину, призвав европейцев закупать оборудование и передавать его в дар самостоятельно. Союзники Украины до сих пор оказывали помощь на миллионы евро в месяц.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду выразил уверенность в том, что союзники Украины до конца года выделят 5 миллиардов долларов (4,3 миллиарда евро) на закупку оружия американского производства, чтобы обеспечить его непрерывные поставки в Киев после того, как Вашингтон заморозил военное финансирование разрушенной войной страны.

По словам Рютте, союзники уже пообещали выделить миллиарды на военные закупки в США в рамках инициативы "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), в рамках которой НАТО координирует закупку необходимого Киеву оборудования из запасов США.

Программа была запущена в июле, после того как администрация Трампа объявила о намерении резко сократить собственные поставки летального и нелетального военного оборудования в Украину. Более 20 союзников уже внесли свой вклад.

На этой неделе пять союзников объявили о новых расходах, в том числе Канада (171 миллион евро), Нидерланды (214 миллионов евро), а также Норвегия, Польша и Германия, которые выделили в общей сложности 429 миллионов евро.

В последние дни Австралия и Новая Зеландия также пообещали принять участие в программе, несмотря на то, что не являются членами альянса.

"Этот последний раунд обязательств выводит нас на путь к 5 миллиардам долларов на весь год", - сказал Рютте журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что список участвующих союзников, похоже, будет расти, и что сейчас, спустя пять месяцев после запуска программы, "лишь горстка стран" еще не взяла на себя обязательства через PURL.

В их число входят Италия и Франция, последняя из которых предпочитает передавать в дар оборудование европейского производства.

Но это вызывает растущее недовольство со стороны некоторых стран-участниц.

Прибыв на встречу НАТО, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что "мы должны разделить бремя".

"Мы не можем продолжать, как сейчас, на плечах стран Северной Европы, Балтии, Германии, Польши и некоторых других", - добавил он.

По оценкам, Украине потребуется не менее 83 миллиардов евро для финансирования военных нужд в ближайшие два года. Европейцы, которые до сих пор были крупнейшими донорами военной и макрофинансовой поддержки Украины, как ожидается, возьмут на себя основную часть этого бремени.

По словам Рютте, он ожидает, что к концу 2026 года объем обязательств PURL достигнет миллиарда долларов США в месяц.

"На следующий год нам снова потребуется много денег на весь год, - сказал он ранее в тот же день. - По крайней мере, 1 миллиард, может быть, даже немного больше, чем 1 миллиард в месяц. Это может быть около 15 миллиардов долларов, может быть, немного больше на весь год".

Читайте нас также:
#НАТО #США #оружие #Украина #Европа #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?
Изображение к статье: Может ли Россия отрезать Украину от моря?
Изображение к статье: 1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения
Изображение к статье: Рубио все же заявил о прогрессе в переговорах США и РФ по Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео