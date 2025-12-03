Этим летом Вашингтон практически прекратил поставки оружия в Украину, призвав европейцев закупать оборудование и передавать его в дар самостоятельно. Союзники Украины до сих пор оказывали помощь на миллионы евро в месяц.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду выразил уверенность в том, что союзники Украины до конца года выделят 5 миллиардов долларов (4,3 миллиарда евро) на закупку оружия американского производства, чтобы обеспечить его непрерывные поставки в Киев после того, как Вашингтон заморозил военное финансирование разрушенной войной страны.

По словам Рютте, союзники уже пообещали выделить миллиарды на военные закупки в США в рамках инициативы "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), в рамках которой НАТО координирует закупку необходимого Киеву оборудования из запасов США.

Программа была запущена в июле, после того как администрация Трампа объявила о намерении резко сократить собственные поставки летального и нелетального военного оборудования в Украину. Более 20 союзников уже внесли свой вклад.

На этой неделе пять союзников объявили о новых расходах, в том числе Канада (171 миллион евро), Нидерланды (214 миллионов евро), а также Норвегия, Польша и Германия, которые выделили в общей сложности 429 миллионов евро.

В последние дни Австралия и Новая Зеландия также пообещали принять участие в программе, несмотря на то, что не являются членами альянса.

"Этот последний раунд обязательств выводит нас на путь к 5 миллиардам долларов на весь год", - сказал Рютте журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что список участвующих союзников, похоже, будет расти, и что сейчас, спустя пять месяцев после запуска программы, "лишь горстка стран" еще не взяла на себя обязательства через PURL.

В их число входят Италия и Франция, последняя из которых предпочитает передавать в дар оборудование европейского производства.

Но это вызывает растущее недовольство со стороны некоторых стран-участниц.

Прибыв на встречу НАТО, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что "мы должны разделить бремя".

"Мы не можем продолжать, как сейчас, на плечах стран Северной Европы, Балтии, Германии, Польши и некоторых других", - добавил он.

По оценкам, Украине потребуется не менее 83 миллиардов евро для финансирования военных нужд в ближайшие два года. Европейцы, которые до сих пор были крупнейшими донорами военной и макрофинансовой поддержки Украины, как ожидается, возьмут на себя основную часть этого бремени.

По словам Рютте, он ожидает, что к концу 2026 года объем обязательств PURL достигнет миллиарда долларов США в месяц.

"На следующий год нам снова потребуется много денег на весь год, - сказал он ранее в тот же день. - По крайней мере, 1 миллиард, может быть, даже немного больше, чем 1 миллиард в месяц. Это может быть около 15 миллиардов долларов, может быть, немного больше на весь год".