Железнодорожная катастрофа в Таиланде: есть погибшие 0 982

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV

В среду в Таиланде сошёл с рельсов поезд, в результате чего погибли как минимум 22 человека, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«22 человека погибли, более 30 получили ранения», — сообщил представитель полиции провинции Накхонратчасима.

«На поезд упал строительный кран, что вызвало его сход с рельсов и возгорание», — говорится в заявлении департамента общественных связей провинции Накхонратчасима.

Поезд следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатхани. В нём находились 195 человек.

Кран использовался при строительстве высокоскоростной железной дороги, которая должна соединить Бангкок с китайским городом Куньмин.

Стоимость проекта составляет 5,4 миллиарда долларов, и он поддерживается Пекином.

#Таиланд #строительство #поезд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
