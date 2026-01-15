В приграничном городе Лаппеенранта количество желающих изучать русский язык продолжает оставаться на рекордно низком уровне.

Ещё восемь лет назад половина всех учащихся, выбиравших дополнительный иностранный язык в Лаппеенранта, отдавала предпочтение русскому. Три года назад эта цифра снизилась до 14 процентов, а в прошлом году составила всего девять процентов.

Начальник городского отдела образования Хейди Лаари считает, что сейчас особенно важно поддерживать обучение языкам.

– Я лично надеюсь, что в Лаппеенранта и в дальнейшем будут студенты, изучающие русский язык. Россия как наш сосед никуда не исчезнет, – подчёркивает Лаари.

Центр Лаппеенранта расположен всего в двадцати километрах от российской границы.

Русский язык традиционно пользовался популярностью в городе. Например, осенью 2014 года в Лаппеенранте было сформировано 10 групп русского языка для учащихся четвёртых классов.

В 2023 году не было создано ни одной новой группы. Ситуация не изменилась и в последующий период.

– На формирование учебных групп влияет не только количество желающих, но и их территориальное распределение по городу. Например, значительное расстояние до школы может стать серьёзным препятствием для ученика, – объясняет Лаари.

Администрация Лаппеенранта формирует учебную группу при наличии не менее 16 желающих. Впрочем, группа может быть и меньше, если есть организационные возможности для её создания.

Русский язык в Финляндии переживает кризис, выход из которого представляется весьма сложным.

Исследователи выражают обеспокоенность тем, что вместе с утратой языковых навыков ослабевает и общее понимание соседней страны. В будущем это может привести к серьёзным проблемам.

– Безусловно, выбор языка для изучения – это личное решение ребёнка и его родителей. То, что мы можем сделать со своей стороны – это говорить обо всех языках в позитивном ключе, – отмечает Лаари.

Количество изучающих русский язык резко сократилось в Финляндии после начала войны в Украине.

В Лаппеенранта также существует возможность изучать русский язык и культуру в частной школе Восточной Финляндии.

В целом интерес к факультативному изучению иностранных языков в Лаппеенранта за последние годы заметно снизился.

В 2022 году факультативный иностранный язык в начальной школе выбрали 42 процента учащихся соответствующей возрастной группы, в 2024 году – 39 процентов, а в прошлом году – лишь 31 процент.

– Создаётся впечатление, что сейчас преобладает установка избегать дополнительной нагрузки. Действительно, выбор ещё одного языка добавляет два учебных часа в неделю, – комментирует Лаари.

В Лаппеенранта русский язык можно начать изучать с четвёртого или седьмого класса. Альтернативными вариантами являются испанский, французский и немецкий.

Особенно заметно выросла популярность испанского языка.