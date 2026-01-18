Baltijas balss logotype
В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США 0 265

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США
ФОТО: Global Look Press

Британский парламентарий Хоар призвал отменить визит короля Карла III в США.

Член британского парламента Саймон Хоар выступил с предложением отменить государственный визит короля Карла III в США. Такое мнение парламентарий высказал в социальной сети Х.

Хоар призвал отменить государственный визит Карла III в США на фоне действий американского президента Дональда Трампа, который в субботу, 17 января, объявил о введении в феврале пошлины в размере 10 процентов против ряда стран Европейского союза (ЕС), а также против Норвегии и Великобритании, не входящих в ЕС.

«Цивилизованный мир больше не может терпеть господина Трампа. Он ведет себя как гангстер-пират», — считает парламентарий.

Ранее лидер Демократической партии в Конгрессе США Чак Шумер заявил, что представители его партии будут блокировать инициативу президента США Дональда Трампа из-за его «донкихотовской» попытки заполучить Гренландию. Шумер анонсировал внесение законопроекта в Сенат с целью помешать введению пошлин против ряда европейских государств и предотвратить «дальнейший ущерб американской экономике и союзникам в Европе».

#США #Дональд Трамп #Великобритания #король Карл III #конгресс США #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

