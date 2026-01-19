По меньшей мере 39 человек погибли и более 70 пострадали в результате столкновения двух скоростных поездов в воскресенье на юге Испании, в провинции Кордова, Андалусия, сообщило в понедельник Министерство транспорта Испании, пишет LETA со ссылкой на AFP и AP.

Авария произошла, когда последние вагоны скоростного поезда, следовавшего по маршруту Малага – Мадрид, сошли с рельсов недалеко от Адамуса и столкнулись со встречным поездом, следовавшим из Мадрида в Уэльву, сообщила испанская железнодорожная инфраструктурная компания Adif.

Пострадали по меньшей мере 75 человек, 15 из них — тяжело.

В поезде Малага – Мадрид, оператором которого является частная компания Iryo, находилось около 300 человек, тогда как в поезде Мадрид – Уэльва, которым управляла государственная железнодорожная компания Renfe, находилось около 200 пассажиров.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причина аварии пока неизвестна. Он назвал случившееся "по-настоящему странным" инцидентом, поскольку он произошёл на ровном участке железной дороги, который был обновлён в мае. Министр добавил, что сошедший с рельсов поезд был менее чем четырёхлетним.

По словам Пуэнте, последние вагоны поезда Малага – Мадрид сошли с рельсов и врезались в переднюю часть поезда Мадрид – Уэльва, в результате чего его первые два вагона были сброшены с насыпи высотой около четырёх метров. Министр отметил, что наибольшие повреждения пришлись на передние вагоны поезда Мадрид – Уэльва.

Компания Adif сообщила, что движение скоростных поездов между Мадридом и андалусскими городами Кордова, Севилья, Малага и Уэльва приостановлено и не будет восстановлено по крайней мере до понедельника. На вокзалах этих городов организованы специальные помещения для оказания помощи родственникам жертв.

В Испании действует самая большая в Европе сеть скоростных железных дорог, где поезда развивают скорость свыше 250 км/ч. Общая протяжённость железнодорожных путей превышает 3100 километров.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Испании в XXI веке произошла в 2013 году, когда на северо-западе страны с рельсов сошёл поезд, в результате чего погибли 80 человек. Расследование показало, что состав двигался со скоростью 179 км/ч на участке, где действовало ограничение в 80 км/ч.

Соболезнования семьям погибших выразили король Испании Фелипе VI и премьер-министр Педро Санчес, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала на платформе X, что Латвия выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв и народу Испании.