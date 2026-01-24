Baltijas balss logotype
Украинский генерал Кривонос разоблачил главный секрет Кремля 2 856

В мире
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Они смертельные враги между собой.

Они смертельные враги между собой.

"Я не верю в перемирие, а еще больше не верю в гарантии".

Российский диктатор Владимир Путин не имеет стратегических запасов для содержания армии и ведения войны. Поэтому он готов пойти на любые обещания, чтобы получить паузу в войне для того, чтобы впоследствии нанести по Украине новый удар.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Эспрессо" генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он отметил, что у правителя РФ сложился "серьезный и мощный провал в финансовом обеспечении 2026 года".

"Уже где-то в апреле-мае это скажется. С учетом наших системных ударов по российскому нефтегазовому промышленному комплексу за прошлый год, только за первое полугодие мы уменьшили наполнение бюджета России на 22-24%, во втором полугодии цифры те же", – пояснил генерал-майор запаса.

Он отметил, что когда Путин говорит, что у него много ресурсов, он блефует. На самом деле диктатору нужна передышка и снятие введенных против России санкций, и он пообещает все, чтобы получить эту паузу.

"Я не верю в перемирие, а еще больше не верю в гарантии. Мы уже неоднократно обжигались, а наш самый большой ожог – это Будапештский меморандум, где Россия, США и Великобритания обещали нам, что все будет хорошо. Но когда хорошо не случилось, все сказали, что мы неправильно поняли. А Россия вообще ничего не сказала – просто нарушила. Поэтому лучшим гарантом нашей безопасности будет собственная мощная армия, сильная экономика и обученный и мотивированный народ", – констатировал Сергей Кривонос.

#война РФ и Украины #Украина #санкции #безопасность #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АП
    Алексей Попович
    24-го января

    Ну вообще-то, Зеленский предлагал перемирие здесь и сейчас по линии соприкосновения, а Путин сказал "никакого перемирия, отдавайте нам Донбас и тогда я остановлю военные действия". Так что тут генерал явно приврал.

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го января

    Хохлизм поражает головной мозг, что мы наглядно видим на примере Зеленского, жены Кулебы (это которая для отопления предложила тёплыми вибраторами обкладываться) и вот этого "Черезтризабораногузадерищенко".

    Самое смешное, что еще находятся люди, которые в это верят...

    8
    0

