«Мы не знаем, дошло ли до дна»: известному российскому историку в Риге внимал экс-премьер России

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Популярный историк А.Зубов. Фото автора.

Популярный историк А.Зубов. Фото автора.

Нечасто в Риге встретишь российского интеллектуала. Известный историк Андрей Борисович Зубов представил на днях объемистый труд об Империи ее золотого века – временах царя Николая Павловича. Или – Николая Палкина?

Чтобы поговорить о временах далеких – и современности, в подвальчик книжного магазина на углу Дзирнаву и Антонияс набралась, наверно, сотня человек. Яблоку было негде упасть! «Живые встречи – это то, что нам важней всего», – был явно польщен автор. Сейчас у него в работе V том истории России – времена Александра II.

Минуты роковые

– Тема, которая мне близка: безнадежность или надежда – в русской истории. Мы находимся в тяжелом моменте. Бывает, что все отлично, и кажется, что так будет всегда. Французы так в конце XIX века назвали Belle Epoque, «прекрасную эпоху». Диссонансом стали «Три разговора об Антихристе» Владимира Соловьева, после публикации которого он, молодой мужчина, в 50 лет умирает. Через 5 лет – 1905 год.

Ощущение кризиса в самое прекрасное время: архитектура модерна, произведения Оскара Уальда, во вседозволенной красивости. И все кончилось – по всему миру началась эпоха революций. Одна Мексиканская чего стоит, 1917 года – о ней у нас мало вспоминают, своей хватило. Озверение Первой Мировой войны.

А что сейчас? Украина, Иран. Belle Epoque была с 1989 года – выступления Горбачева в ООН, когда он объявил программу сокращения вооружений. И, наверное, до начала 2000-х годов, когда премьером был присутствующий среди нас сейчас Михаил Михайлович Касьянов. Но все это закончилось.

20260115_203410[1].jpg

Экс-премьер РФ М.М.Касьянов – один из зубовских поклонников.

И сейчас опять – полная безнадежность. Видит Бог: у меня есть планы перебираться сюда, в страны Балтии. Мне говорят: это же ужас, завтра здесь будет Путин со своей армией! Знаю одного деятеля, который перебрался отсюда на Кипр, потому что до Кипра так скоро не доберутся. У всех вопрос: как выжить? Мир всегда ужасен, а иногда эта инфернальная пропасть разверзается. Думаю, ни у кого, кто сидит в этом зале, или вне его, и пьет вино – иллюзий нет. И что же – это конец, будет еще хуже? Но история говорит: социальные отношения меняются. Ни фашизм, ни большевизм не были предопределены ничем, кроме воли людей.

Тютчев писал: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Но, думаю, все хотят в первую очередь мира и покоя. А роковые минуты – это то, от чего бы должны отталкиваться. Где же ключик, что нас ведет в бездну, и что выводит из нее?

Диктатура меньшинства

– Эпоха Античности знает периоды, как династия Антонинов во II веке – вот было хорошо! Во Франции – Король-Солнце, после которого была Великая Революция. Я долго думаю об этом, и пришел к выводу, что чередуются времена, когда люди сами определяют свою жизнь – и те, когда люди более активные живут лучше за счет других. Возьмите античное рабство. Не люблю слово Средневековье – но в то время, когда римские легионы уходили из завоеванных городов, офицерам предлагали оставаться, так возникло дворянство. Им платили зарплату, а потом они решили – что будем брать здесь, на месте. Небольшое меньшинство стало управлять большим массивом в своих интересах. Здесь, в Латвии, когда немецкие рыцари принесли слово Христово, то решили, что крестьяне должны за это вкалывать. Но конец этому был положен очень жестокий, уже в XX веке.

Есть еще и такая вещь как идеология. Она дурит мозги: то ты должен служить царю, потому что он – помазанник Божий, что он соединяет небо и землю. Потом появляются более «изысканные» идеологии вроде нацизма, что есть высшие расы. Людям хочется быть замечательными, отличаться от других. Скажем, что я русский, а немцы дураки. Или что евреи обманули немцев, армяне обманывали турок. Все это самовозвышение, на самом деле, сначала окрыляет – а потом обрушивает в бездну позора. Большевики говорили: землю крестьянам, заводы рабочим, а потом все было схвачено небольшой элитой, которая говорила, что, как вы живете, это замечательно, а на Запад смотреть не надо.

Мой хороший знакомый Николай Ильич Травкин в конце 80-х поехал в Швецию, их привели на рыбный рынок Стокгольма, и он заявил: «Нас 70 лет обманывали!». Такая оруэлловская система, чтобы небольшая группа людей жила хорошо. Очень большая ошибка, полагать, что люди, устанавливающие такие системы, сами верили в них. Если бы Ленин верил, он бы рабочих и крестьян за Можай не загонял. Так же и царь не служил ради мужика. Сейчас то же самое и в Иране – уверен, что те же аятоллы никакие не фанатики, а очень прагматичные ребята. Вот так – везде!

Волевой свободный выбор

– Есть ли альтернативный ход? Всегда есть, и он личностно обусловлен. Александр I вводит представительные учреждения в России, призывает Сперанского, Вяземского. Он пишет конституцию, не потому, что это выгодно. Потому что нужно научить людей в школах, дать им Библию на родном языке. Это волевой свободный выбор. Экономическая, политическая выгода – приложится.

Пушкин пользовался успехом у Елизаветы Васильевны жены губернатора Новороссии. Он пожаловался императору, но он не мог просто так отозвать чиновника Министерства иностранных дел из Бессарабии. Но Пушкин написал Вяземскому, что он – атеист. Его отправили в Псковскую губернию. Он нашел там успех у тригорских красавиц. Но люто возненавидел Александра I – и написал про него: «Властитель слабый и лукавый…» Это абсолютно не так!

Реформы Александра I не дали результатов, но они породили золотой век русской литературы. Они привели к восстанию декабристов, которые в сегодняшней одичалой России были восприняты как стремление восстать против власти, официально так говорили. Но это было высокое дело, которое запросто могло не провалиться. Это была реальная революция, а не случайная смута нескольких батальонов. Есть масса загадок, почему так повел сам Александр, не позволивший обнародовать документ о престолонаследии. Но царскую семью должны были либо убить, либо отправить в Форт Росс, в Калифорнию, самый отдаленный населенный пункт Российской Империи, в 80 верстах от Сан-Франциско.

Представляю, что произошло бы с таким заговором в сталинское время. И что с теми несчастными людьми, что выходят на протесты в Иране. А Николай I ждал, что верховный суд попросит о помиловании 5 осужденных на смерть. Но такие люди, как Сперанский, митрополиты Православной церкви – они не попросили о помиловании. Единственный человек, который отказался подписать – был граф Мордвинов. Тоже небезупречный человек, но у него нашлось мужество. Николай I награждал Мордвинова, делал членом Государственного совета, очень ценил.

Пошла реакция, все кончилось катастрофой Крымской войны – и вот Александр II начал свои Великие реформы. Так и строится история. Они пошли на освобождение рабов, не потому, что это было экономически выгодно – многие помещики разорились. Потому что управлять людьми, как скотом, недостойно. Последовали реформы суда, самоуправлений. Потому народ и думал, что убили его в 1881 году – не «Народная воля», а помещики.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

А.Зубов родился в 1952 г. в Москве в семье контр-адмирала, организатора судостроения. Закончил МГИМО, защитил диссертацию по политической системе Таиланда. Затем перешел в Московскую духовную академию. Автор 8 монографий, последняя планируется в 9 томах.

#история #общество #литература #культура #реформы #Россия #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(12)
  • C
    Charlie
    26-го января

    Доцент, как и профессор - не звания, а должности в высших учебных заведениях. Звание - это доктор наук (или, как в РФ, может быть кандидан наук). А упомянуй Касьянов это кое-что с кое-чем!

    2
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    26-го января

    "объемистый труд об Империи ее золотого века" - вся статья полна такими бессмысленными формулировками. Поток больного сознания псевдоисторика или результат неудачного пересказа его лекции журналистом? Читать эти либеральные фантазии на тему исторических событий невозможно из-за неструктурированности, отсутствия логики.

    10
    1
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    26-го января

    Вот у Мединского все структурированно и логично, правда? И пусть - ни слова правды, зато патриотичненько.

    1
    3
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    26-го января

    Земетили - "перешел в Духовную Академию". В России православие сейчас очень выгодный бизнес. Самые большие конкурсы в Академию ФСБ и Духовную Академию.

    3
    5
  • С
    Сарказм
    Olga Zakarauskiene
    26-го января

    "В 1988—1994 годах преподавал историю религий в Московской духовной академии, где имел звание доцента. В 1988—1994 годах преподавал историю религий в Московской духовной академии, где имел звание доцента. С 1994 по 2012 год — заведующий кафедрой «Религиоведения» философско-богословского факультета Российского православного института св. Иоанна Богослова. В 2001 году уволился из Института востоковедения РАН и перешёл работать в МГИМО. Был профессором кафедры философии, а также возглавлял в качестве генерального директора университетский Центр «Церковь и международные отношения». В марте 2014 года уволен за критику действий российского правительства на Украине и в Крыму с формулировкой «за аморальный поступок», однако комиссия Совета при президенте РФ по трудовым правам признала увольнение незаконным. Решение об увольнении было отменено 11 апреля. Уволен из университета 30 июня 2014 года после истечения срока очередного двухлетнего контракта." Неплохая попытка, но мимо, "выгодный бизнес" профукан на взлете.

    2
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    25-го января

    Zubovs,gudra meitene!Tu vari!

    2
    3
  • С
    Сарказм
    25-го января

    Слишком прямые извилины местной бомжеваты оказались не приспособлены для восприятия мыслей большого умницы и эрудита А.Б. Зубова. Не в ослов корм. И почему я не удивлен?

    6
    33
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го января

    Российский историк - это Евгений Юрьевич Спицын. А человек, восхищающийся Горбачевым и допускающий фразы типа "Его реформы не дали результата, зать поэзия расцела" - это не историк, это либераст. Недаром Миша Двапроцента его так любит...

    55
    3
  • AE
    Al Ekses
    25-го января

    Ну какой же это «российский» историк. Это историк «антироссийский» и, что похоже больше, «антинародный». Индивид, для которого Меченый это хорошо, это диагноз.

    73
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    А кто это? И какое отношение "это" имеет к современной России?

    63
    3
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    25-го января

    Любят в Латвии привечать российскую помойку. Очередной борец с "кровавым режЫмом".

    79
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го января
    • Господин Зубов, определитесь наконец в жизни, найдите в ней себя и не пугайтесь перемен. В этом мире ничего не стоит на месте, даже камень, лежащий веками и тот мхом зарастает. А так вы своими глупыми страхами, только нормальных людей пугаете.
    78
    7
Читать все комментарии

