Великобритания закупила гидроакустические буи для отслеживания российских подлодок. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин, трансляцию ведет The Sun.

«Мы должны гарантировать, что королевские Военно-морские силы (ВМС) современны и обладают инновациями, необходимыми для обнаружения, слежения и сдерживания угроз под водой. Сегодня мы объявили о новом контракте на 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых гидроакустических буев, которые будут развернуты под водой для отслеживания подлодок», — сообщил министр в ходе своего выступления.

12 декабря 2025 года командование ВМС Британии заявило об организации слежки за российской подлодкой в Ла-Манше. Дополнительно сообщается, что операция проходила в сотрудничестве с союзниками королевства по НАТО.

Также ранее министр обороны Британии Хили заявил, что хотел бы похитить Путина. Кроме того, спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России.