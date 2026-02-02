Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Время пришло: Британия объявила о борьбе с российскими подлодками 1 521

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Время пришло: Британия объявила о борьбе с российскими подлодками
ФОТО: Global Look Press

Хили: Британия закупила гидроакустические буи для отслеживания подлодок РФ.

Великобритания закупила гидроакустические буи для отслеживания российских подлодок. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин, трансляцию ведет The Sun.

«Мы должны гарантировать, что королевские Военно-морские силы (ВМС) современны и обладают инновациями, необходимыми для обнаружения, слежения и сдерживания угроз под водой. Сегодня мы объявили о новом контракте на 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых гидроакустических буев, которые будут развернуты под водой для отслеживания подлодок», — сообщил министр в ходе своего выступления.

12 декабря 2025 года командование ВМС Британии заявило об организации слежки за российской подлодкой в Ла-Манше. Дополнительно сообщается, что операция проходила в сотрудничестве с союзниками королевства по НАТО.

Также ранее министр обороны Британии Хили заявил, что хотел бы похитить Путина. Кроме того, спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России.

Читайте нас также:
#НАТО #Великобритания #оборона #контракт #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го февраля

    50 лет боролась Швеция с советскими. Теперь Мелкобритания - с российскими! Успеха в ловле привидений!

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
Изображение к статье: Будет ли индийцам проще въехать и остаться в Европе? Брюссель открывает новый офис в Индии
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.
Изображение к статье: Саиф аль-Ислам Каддафи и Ахмед Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео