Украина начала планировать президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести голосование до 15 мая, пригрозив в противном случае отказом от гарантий безопасности, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, сообщает LETA со ссылкой на BBC.

Белый дом оказывает серьёзное давление на Киев с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией этой весной.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил журналистам в минувшую пятницу, что США хотят, чтобы война была остановлена к началу лета.

Проведение выборов стало бы резким политическим поворотом для украинского президента.

Зеленский неоднократно заявлял, что выборы невозможны, пока в стране действует военное положение, миллионы украинцев являются перемещёнными лицами, а около 20% территории оккупированы Россией.

По данным собеседников издания, Зеленский готовится объявить о планах по проведению президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвёртую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.