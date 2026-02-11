Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под давлением США Украина может провести выборы - СМИ 0 675

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под давлением США Украина может провести выборы - СМИ
ФОТО: пресс-фото

Украина начала планировать президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести голосование до 15 мая, пригрозив в противном случае отказом от гарантий безопасности, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, сообщает LETA со ссылкой на BBC.

Белый дом оказывает серьёзное давление на Киев с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией этой весной.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил журналистам в минувшую пятницу, что США хотят, чтобы война была остановлена к началу лета.

Проведение выборов стало бы резким политическим поворотом для украинского президента.

Зеленский неоднократно заявлял, что выборы невозможны, пока в стране действует военное положение, миллионы украинцев являются перемещёнными лицами, а около 20% территории оккупированы Россией.

По данным собеседников издания, Зеленский готовится объявить о планах по проведению президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвёртую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте нас также:
#выборы #США #президент #Украина #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео