Стресс или отсутствие заинтересованности сотрудников - это не только риск в плане удержания персонала, но и потенциальное снижение производительности.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Gallup, которая в своем отчете "Состояние глобального рынка труда в 2026 году" оценивает потери в 9% мирового ВВП.

Тенденция, похоже, усугубляется. Во всем мире вовлеченность сотрудников падает, и работники чувствуют себя менее мотивированными и преданными своему делу.

По данным Gallup, глобальный показатель составляет всего 20 %, что является самым низким показателем с 2020 года.

В Европе или в Америке работники испытывают больше стресса?

Глобальная картина показывает поразительную дихотомию. Европа менее подвержена стрессу, но при этом является наименее вовлеченным регионом в целом (шестой год подряд), в то время как США и Канада могут похвастаться наиболее вовлеченным персоналом - и в то же время наиболее подверженным стрессу.

Какие европейские сотрудники лучше справляются со стрессом?

Когда дело доходит до стресса, южные европейцы, как правило, страдают от него больше других: греки (61 %), мальтийцы (57 %), киприоты (56 %), итальянцы (51 %) и испанцы (47 %) отмечают самый высокий уровень стресса.

В то же время датчане (19 %), поляки (22 %) и литовцы (23 %), похоже, чувствуют себя менее напряженно. Латвия посередине с 37%.

По данным Gallup, среди сотрудников, испытывающих наибольший стресс, преобладают менеджеры, люди моложе 35 лет и работающие по гибридной схеме.

Кто меньше всего вовлечен в работу, демографически и географически?

Самые низкие показатели вовлеченности в Европе наблюдаются в Хорватии (7%), Польше (7%), Франции (8%), Швейцарии (8%), Люксембурге (9%), Ирландии (9%) и Австрии (9%).

Испания (10 %), Великобритания (10 %), Германия (11 %) и Италия (11 %) также едва достигли двузначного показателя.

В то же время Албания (32 %), Румыния (31 %), Швеция (25 %) и Мальта (25 %) демонстрируют одни из самых высоких уровней вовлеченности на континенте.

Данные Gallup указывают на профиль наименее вовлеченных работников: обычно им меньше 35 лет, они занимают неруководящие должности и не имеют доступа к удаленной работе, даже частично, хотя различия с другими демографическими профилями здесь минимальны.

Еще 15 % заявляют, что они не просто "не вовлечены", а "активно не вовлечены", то есть целенаправленно и сознательно психологически отстраняются от работы, команды и работодателя - то, что сегодня известно как "тихий уход".

Авторы исследования называют этот спад вовлеченности "поводом для беспокойства".

"Это первый случай, когда глобальная вовлеченность падает два года подряд. Наибольшее снижение произошло в Южной Азии (-5 пунктов). Ни один регион мира не увеличил вовлеченность за последний год".

Довольны ли европейцы своей жизнью?

Несмотря на низкие показатели вовлеченности, данные говорят о том, что европейские работники гораздо лучше себя чувствуют, когда речь идет о благополучии.

Около 49 % работников на континенте утверждают, что их жизнь благополучна, по сравнению с 34 % работников во всем мире.

В половине регионов мира отмечается рост показателей благополучия, причем наибольший рост наблюдается в Латинской Америке и Карибском бассейне (+2 пункта) и Европе (+2).

Финляндия (81 %), Исландия (78 %) и Дания (78 %) возглавляют рейтинг счастья в Европе.

На фоне проблем, вызванных искусственным интеллектом и глобальной нестабильностью, большинство европейских работников настроены оптимистично: 57 % утверждают, что сейчас благоприятное время для поиска работы - это выше, чем 52 % в среднем по миру, - лидируют Нидерланды (86 %), а Словакия замыкает таблицу с 32 %.

Наименее оптимистичный регион мира - Ближний Восток и Северная Африка (36 %), в то время как жители Юго-Восточной Азии наиболее уверены в себе - 64 %.