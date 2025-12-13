Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мнения

Изображение к статье: История о больном государстве, слабоумной бюрократии, трате денег и времени
Наша Латвия

История о больном государстве, слабоумной бюрократии, трате денег и времени

1
Изображение к статье: Экспорт Латвии в Россию «полностью аморален» - профессор
Бизнес

Экспорт Латвии в Россию «полностью аморален» - профессор

2
Изображение к статье: Призвать хотят и молодежь, живущую в «англиях-ирландиях». Это так просто?
Наша Латвия

Призвать хотят и молодежь, живущую в «англиях-ирландиях». Это так просто?

3
Изображение к статье: Вайру Вике-Фрейбергу травят за то, что сдала мужа в дом престарелых
Наша Латвия

Вайру Вике-Фрейбергу травят за то, что сдала мужа в дом престарелых

7
Изображение к статье: Патриоты негодуют: новые оккупанты-китайцы говорят на русском, а не на латышском! Иконка видео
Наша Латвия

Патриоты негодуют: новые оккупанты-китайцы говорят на русском, а не на латышском!

8
Изображение к статье: Неужели мы настолько богаче? Почему сыр в Латвии вдвое дороже, чем в Эстонии
Наша Латвия

Неужели мы настолько богаче? Почему сыр в Латвии вдвое дороже, чем в Эстонии

3
Изображение к статье: Сколько нужно зарабатывать сегодня, чтобы получать 1000 евро пенсии на руки?
Наша Латвия

Сколько нужно зарабатывать сегодня, чтобы получать 1000 евро пенсии на руки?

1
Изображение к статье: Идет сбор подписей «чтобы богатые платили больше»
Наша Латвия

Идет сбор подписей «чтобы богатые платили больше»

6
Изображение к статье: 80% латвийцев считают допустимым ограничение свободы слова в определенных случаях
Наша Латвия

80% латвийцев считают допустимым ограничение свободы слова в определенных случаях

1
Изображение к статье: Латвийский парадокс - не хватает более 3000 медсесетр. А на работу нигде не берут...
Наша Латвия

Латвийский парадокс - не хватает более 3000 медсесетр. А на работу нигде не берут...

1
Изображение к статье: Продюсер живущим в Англии латышам: да у нас хорошей работы - завались
Наша Латвия

Продюсер живущим в Англии латышам: да у нас хорошей работы - завались

5
Изображение к статье: Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?
Наша Латвия

Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?

1
Изображение к статье: А будет ли снег, а мороз? Фенолог рассказал все о декабре
Наша Латвия

А будет ли снег, а мороз? Фенолог рассказал все о декабре

0
Изображение к статье: Шок: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на заграничных латышей
Наша Латвия

Шок: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на заграничных латышей

4
Изображение к статье: Бизнесмен подозревает, что политики поднимут вопрос пенсионных накоплений
Наша Латвия

Бизнесмен подозревает, что политики поднимут вопрос пенсионных накоплений

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео