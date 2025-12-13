История о больном государстве, слабоумной бюрократии, трате денег и времени
Экспорт Латвии в Россию «полностью аморален» - профессор
Призвать хотят и молодежь, живущую в «англиях-ирландиях». Это так просто?
Вайру Вике-Фрейбергу травят за то, что сдала мужа в дом престарелых
Патриоты негодуют: новые оккупанты-китайцы говорят на русском, а не на латышском!
Неужели мы настолько богаче? Почему сыр в Латвии вдвое дороже, чем в Эстонии
Сколько нужно зарабатывать сегодня, чтобы получать 1000 евро пенсии на руки?
Идет сбор подписей «чтобы богатые платили больше»
80% латвийцев считают допустимым ограничение свободы слова в определенных случаях
Латвийский парадокс - не хватает более 3000 медсесетр. А на работу нигде не берут...
Продюсер живущим в Англии латышам: да у нас хорошей работы - завались
Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?
А будет ли снег, а мороз? Фенолог рассказал все о декабре
Шок: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на заграничных латышей
Бизнесмен подозревает, что политики поднимут вопрос пенсионных накоплений
