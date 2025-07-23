Полезно знать

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Опасные отбойные течения в море незаметны. Как их распознать?
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Опасные отбойные течения в море незаметны. Как их распознать?

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Шок: купил билет Latlotto - не спишут долги, как банкроту
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Шок: купил билет Latlotto - не спишут долги, как банкроту

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В Риге ежедневно подается до 200 заявлений на инвалидность. Отбирать будут строже
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В Риге ежедневно подается до 200 заявлений на инвалидность. Отбирать будут строже

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PTAC предупреждает: более половины эскалаторов в Латвии небезопасны!
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PTAC предупреждает: более половины эскалаторов в Латвии небезопасны!

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Температура влажного термометра: как понять, насколько опасна жара
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Температура влажного термометра: как понять, насколько опасна жара

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В объявлении зарплата 3100 евро, в реальности -2000: работник возмущен
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В объявлении зарплата 3100 евро, в реальности -2000: работник возмущен

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LVM предупреждает: лесные карьеры опасны для купания. Почему?
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LVM предупреждает: лесные карьеры опасны для купания. Почему?

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70 000 за три дня в больнице - о пользе туристической страховки
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70 000 за три дня в больнице - о пользе туристической страховки

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