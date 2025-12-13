Baltijas balss logotype
Изображение к статье: На бирже готовы скупить акции RNP и других муниципальных компаний Латвии. Но готовы ли жители платить проценты инвесторам?
Политика

На бирже готовы скупить акции RNP и других муниципальных компаний Латвии. Но готовы ли жители платить проценты инвесторам?

4
Изображение к статье: Бывшего главу «Дома Москвы» Цеховала будут судить за нарушение санкций, второго руководителя ищут
Политика

Бывшего главу «Дома Москвы» Цеховала будут судить за нарушение санкций, второго руководителя ищут

1
Изображение к статье: NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии
Политика

NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии

4
Изображение к статье: Дорожный фонд потеряет миллионы: изменения в виньетках ударят по реконструкции трасс
Политика

Дорожный фонд потеряет миллионы: изменения в виньетках ударят по реконструкции трасс

1
Изображение к статье: Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев
Политика

Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев

2
Изображение к статье: Сейму придётся переписать закон: 4% за аренду земли признаны незаконными
Политика

Сейму придётся переписать закон: 4% за аренду земли признаны незаконными

3
Изображение к статье: Профсоюз работников МВД оспорит изменения в условиях пенсий по выслуге лет
Политика

Профсоюз работников МВД оспорит изменения в условиях пенсий по выслуге лет

3
Изображение к статье: Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов
Политика

Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов

5
Изображение к статье: Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Политика

Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов

3
Изображение к статье: Минобороны купит землю на улице Эзермалас и займет бывшее здание БЗС
Политика

Минобороны купит землю на улице Эзермалас и займет бывшее здание БЗС

0
Изображение к статье: Экономия только на словах? Зачем государство нарушило собственный порог роста зарплат
Политика

Экономия только на словах? Зачем государство нарушило собственный порог роста зарплат

1
Изображение к статье: Огромные зарплаты и монополия до 2030 года: что происходит в CSDD и почему фермеры в шоке от новых планов
Политика

Огромные зарплаты и монополия до 2030 года: что происходит в CSDD и почему фермеры в шоке от новых планов

4
Изображение к статье: За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов
Бизнес

За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов

1
Изображение к статье: Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
Политика

Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?

4
Изображение к статье: У предпринимателя, осуждённого за мошенничество с фондами ЕС, отобрали Крест признания
Бизнес

У предпринимателя, осуждённого за мошенничество с фондами ЕС, отобрали Крест признания

0
