На бирже готовы скупить акции RNP и других муниципальных компаний Латвии. Но готовы ли жители платить проценты инвесторам?
Бывшего главу «Дома Москвы» Цеховала будут судить за нарушение санкций, второго руководителя ищут
NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии
Дорожный фонд потеряет миллионы: изменения в виньетках ударят по реконструкции трасс
Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев
Сейму придётся переписать закон: 4% за аренду земли признаны незаконными
Профсоюз работников МВД оспорит изменения в условиях пенсий по выслуге лет
Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов
Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Минобороны купит землю на улице Эзермалас и займет бывшее здание БЗС
Экономия только на словах? Зачем государство нарушило собственный порог роста зарплат
Огромные зарплаты и монополия до 2030 года: что происходит в CSDD и почему фермеры в шоке от новых планов
За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов
Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
У предпринимателя, осуждённого за мошенничество с фондами ЕС, отобрали Крест признания
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.